Yılbaşı bileti nereden alınır, online alınabilir mi? Milli Piyango Yılbaşı bileti ALMA EKRANI!

2023'e zengin olarak girmek isteyen vatandaşlar yılbaşı biletlerini almaya devam ediyorlar. Henüz bilet almamış olanlar ise Milli Piyango biletlerini nasıl temin edebileceklerini araştırıyorlar. Bu yıl 200 milyon liralık büyük ikramiyeyi talihlisiyle buluşturacak olan Milli Piyango, bilet satış işlemini online olarak yapmanız da mümkün. İşte Milli Piyango Yılbaşı bileti ALMA EKRANI!

YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR, ONLİNE ALINABİLİR Mİ?

Milli Piyango Yılbaşı biletinizi online olarak da alabilirsiniz. Bunun içinde yapmanız gereken işlem çok basit. Bilet alabilmeniz için öncelikle Milli Piyango Online hesabınıza para yatırmanız gerekiyor.

Hesabınızda yeterli bakiyenizin olması durumunda web sitesi veya mobil aplikasyonda yer alan Milli Piyango menüsünden çevrimiçi olarak bilet alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ONLİNE SATIN ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları da açıklandı. Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 200 TL, yarım 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL şeklinde satılıyor.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

