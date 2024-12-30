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  4. Yılbaşı için Uludağ'a akın ettiler! Fiyatlar cep yakıyor ama yer bulmak zorlaştı: Bir gecelik oda 30-35 bin lira, kayak dersinin saati 3 bin lira...

Yılbaşı için Uludağ'a akın ettiler! Fiyatlar cep yakıyor ama yer bulmak zorlaştı: Bir gecelik oda 30-35 bin lira, kayak dersinin saati 3 bin lira...

30.12.2024 23:21
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Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da oteller yılbaşı hazırlıklarını tamamlandı. Rezervasyonlarda yoğunluğun yaşandığı Uludağ'da yılbaşı gecesi için oda bulmak zorlaştı. Bir gecelik konaklama fiyatının 30-35 bin liraya yükseldiği Uludağ'da kayak takımı kirası 2 bin 300 lira, saatlik kayak dersi ise 3 bin lira olarak belirlendi.

Yılbaşı için Uludağ'a akın ettiler! Fiyatlar cep yakıyor ama yer bulmak zorlaştı: Bir gecelik oda 30-35 bin lira, kayak dersinin saati 3 bin lira...

Son yağışlarla birlikte zirve ve oteller bölgesinde kar kalınlığı 61 santimetre olarak ölçüldü. Sisli havanın hakim olduğu oteller bölgesinde hava sıcaklığı eksi 7 ila eksi 14 derece olarak ölçüldü. Son 20 yılın en soğuk kışını yaşayan Uludağ'da yoğun kar yağışıyla pistler kayak yapmaya uygun hale geldi.

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TURİST AKINI BAŞLADI

Yılbaşı öncesi karla kaplanan Uludağ'a yerli ve yabancı turist akını başladı. Özellikle Rusya ve Orta Doğu ülkelerinden çok sayıda yabancı turistin yılbaşı gecesini Uludağ'daki otellerde geçireceği öğrenildi. Yılbaşı hazırlıklarını tamamlayan otellerin yılbaşına bu yıl rekor doluluk seviyelerine ulaşarak girmeleri tahmin ediliyor.

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Uludağ'da bir gece konaklama oda başı ortalama fiyatı 30 bin lira olarak belirlendi.

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1 SAATLİK DERS 3 BİN LİRA

Skipass, kayak ve ekipmanları kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Yeni sezonla birlikte kayak kiralama ücretleri güncellendi.

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Yeni tarifeyle beraber kıyafet ve kayak takımı kiralayan tatilci 2 bin 300 lira ödeyecek. 1 saatlik kayak dersi ücreti ise 3 bin lira olarak güncellendi.

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"YÜZDE 70 İLE 80 ARASINA ULAŞTI"

Karinna Hotel Operasyon Müdürü Anıl Sergen Ataş, "Yılbaşı için doluluk oranları yüzde 70 ila 80 arasına ulaştı. Geçtiğimiz sezon doluluk oranımız yüzde 30 seviyelerindeydi. Bu sezon önceki yıllara göre çok daha iyi gidiyor. Erken kar yağışı ile 2 yıl aradan sonra bu yol sezonu erken başlattık. Bu sezondan beklentimiz yüksek. Te9k sıkıntımız karın olmamasıydı. Kar da yağdı artık tam anlamıyla hazırız. Oda fiyatlarımız 30 ila 35 bin arasında olacak" şeklinde konuştu. (İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Uludağ yılbaşı 2025
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