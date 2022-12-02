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Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Milyonlarca lira dağıtılacak

02.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi için geri sayım başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ile her yıl ikramiyeler dağıtılıyor. Vatandaşlar 31 Aralık’a az bir zaman kala araştırmalarını hızlandırdılar. Yapılan açıklama ile büyük ikramiye tutarı belli oldu. Peki, 2023 yılbaşı büyük ikramiyesi ne kadar?

Yılbaşı ikramiyesi ne kadar? 2023 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Milyonlarca lira dağıtılacak

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi her sene sahiplerini buluyor. Bu sene tam bilet 200 TL’den, yarım bilet 100 TL’den, çeyrek bilet ise 50 TL’den satışa çıkarıldı. Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Bu sene yılbaşı büyük ikramiyesi 200 milyon TL olacak. Büyük ikramiyenin tamamı dağıtılacak ve talihlilerin olacak.
200 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak.

YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

Tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL ve çeyrek bilet 50 TL’den satılıyor.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2022 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da duyurulacak.

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Milli Piyango büyük ikramiye yılbaşı ikramiyesi

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