Yılbaşı yoğunluğu başladı! Oteller dolup taşıyor: 4 kişilik bir aile için fiyat...

Yeni yılı dışarda kutlamak isteyenler fiyat araştırmasına başladı. 2026'yı şehir dışında karşılamak isteyenler için fiyatlar belli oldu. Otel doluluk oranları yüzde 100'e yaklaştı. Peki Uludağ ve Bodrum'da yeni yılı karşılamak isteyen vatandaşlar kaç TL'yi gözden çıkarmalı? İşte yanıtı...

4 KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN FİYAT 88 BİN TL!

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, yeni yılı karşılamak isteyenlerin kişi başı 22 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. 4 kişilik bir ailenin konaklama, yemek ve yılbaşı balosunun da içinde olduğu paket programın bedeli de 88 bin lira. Yılbaşı öncesi son hazırlıkların yapıldığı Uludağ'da otellerin doluluk oranının yüzde 75'e ulaştığı öğrenildi.

'GEÇEN SENEYE GÖRE DAHA YOĞUN'

Hafta sonu Uludağ'da kar yağışının etkili olmasını beklediklerini söyleyen bir otelin pazarlama sorumlusu Berk Söz, "İyi bir doluluk oranıyla sezona başladık. Yılbaşı hazırlıklarımız sürüyor. Yılbaşı gecesinde çeşitli DJ gösterileri ve aktiviteler olacak. Yeni yıla ise dans ve havai fişek gösterileriyle gireceğiz. Taleplerimiz geçen seneye göre daha yoğun olmaktadır. Doluluk oranının yılbaşında yüzde 100'e ulaşmasını bekliyoruz. Şu an yılbaşı gecesi için otelimiz yüzde 75 doludur" dedi.

"2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR!"

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da da yılbaşı öncesi hazırlıklar sürüyor. Hazırlıklar kapsamında, Belediye Meydanı yılbaşı özel ağaçları ve özel konseptlerle süslendi. Günler öncesinde kurulan yılbaşı çarşısında renkli görüntüler oluşurken, açılan stantlarda vatandaşlar alışveriş yaptı. Bodrum Belediyesi de yılbaşı etkinliği düzenleyecek. 31 Aralık'taki etkinlikte Fatma Turgut sahne alacak.

Diğer yandan ilçede açık olan otellerde doluluk yüzde 50'yi aşarken, fiyatlar kişi başı oda kahvaltı gecelik 2 bin liradan başlıyor. Restoran ve eğlence mekanları da yılbaşına özel paketler hazırladı. Eğlence mekanlarında fiyatlar, 3 bin liradan başlıyor.

'ŞİMDİDEN REZERVASYON YAPILMASI GEREKİYOR'

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Yılbaşı güzel bir gün olacak. 260'ın üzerinde otel açık, fiyatlar kişi başı oda kahvaltı gecelik 2 bin liradan başlıyor. Bunun yanı sıra en düşük oda tipi ise bin liranın altında seyrediyor. Hareketli bir döneme gireceğiz. Eğlence kulüpleri ve belediye meydanında programlar olacak. Eğlence mekanlarında paketler halinde fiyatlar ise gecelik 3 bin liradan başlıyor. 10'a yakın otelde konserler olacak. Yüzde 50'inin üzerinde bir doluluk bekliyoruz. 2-3 gün bir doluluk olacaktır. Şimdiden rezervasyon yapılması gerekiyor" dedi.

'OTELLERİMİZE TUR VE TRANSFER DESTEĞİ VERİYORUZ'

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise "Yurt dışından 2'den fazla uçuş olacak. Almanya'dan hareket, Bodrum'a hareket var. İç hatlarda ise aktarmalı olarak gelen turistler var. Biz de TÜRSAB olarak otellerimize tur ve transfer desteği veriyoruz. Bodrum'da havalar güzel, turlar da devam ediyor. Bodrum Belediyemiz de yılbaşı için hazırlıklar yapmış" diye konuştu.Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır