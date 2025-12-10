FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL'den 1800 TL'ye

Yılbaşına kısa bir süre kala kuruyemiş fiyatlar yeniden vatandaşın gündemine girdi. Özellikle yılbaşında evde olacak vatandaşların, günlük hayatta sık tüketmiyor olsa dahi yılbaşı akşamı mutlaka tüketmeyi tercih ettiği ürünlerin başında kuruyemiş geliyor. Yılbaşı gecesinin eğlenceli bir atıştırmalığı olan kuruyemişi satın almak isteyenler yılbaşına doğru kuruyemişçilerin yolunu tutacak. Zirai don ve kuraklığın, kuruyemiş fiyatlarını etkilediği konuşulurken etiketlerdeki fiyatlar da dikkat çekti.

Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL'den 1800 TL'ye
Hande Dağ

Yılbaşına kısa bir süre kala, vatandaşların evde geçirecekleri yılbaşı akşamı mutlaka tüketmeyi tercih ettiği gıda ürünlerinden bir tanesi olan kuruyemiş de fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, kuruyemiş fiyatlarında son durum ne? Geçen yıla kıyasla değişim nasıl oldu? İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılbaşı ağacını süslemenin maliyeti ne kadar? Yılbaşı ağacını süslemenin maliyeti ne kadar?

Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL den 1800 TL ye 1

NTV'nin haberine göre; kuruyemiş fiyatları, zirai don ve kuraklık sebebiyle yükseldi. Fiyatlarda, ürünün kalitesi ve satıldığı semte göre değişiklik yaşanırken zam şampiyonu olarak ise gün kurusu kayısı gösteriliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bizim için ucuz müşteri için pahalı' 10 dönümde yapıyorlar 'Bizim için ucuz müşteri için pahalı' 10 dönümde yapıyorlar

Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL den 1800 TL ye 2

"GEÇEN SENE 900 TL'YDİ, BU SENE 1800 TL"

Kuruyemişçilerin, kayısının üretim yeri Malatya'da bu yıl rekoltede büyük düşüş yaşandığına işaret ettiği aktarılırken bir kuruyemişçi "Sıkıntı büyük, bu sene yüzde 10 civarı ürün çıkmış" dedi. Aynı kuruyemişçinin, geçen yıl 900 TL'ye sattıkları ürünün bu seneki fiyatının 1800 TL olduğunu söylediği belirtildi.

Mynet Anket Kuruyemiş Fiyatlarının Artışı Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Fiyatlar çok yüksek, bu kadar harcama yapmam.
Yılbaşı için biraz fazla harcama yaparım.
Fiyatlar uygun bence, bu fiyata alırım.
Kuruyemiş yerine başka atıştırmalık almayı tercih ederim.
Kararsızım.
Bu anket 11 saat 32 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL den 1800 TL ye 3

ANTEP FISTIĞI VE FINDIKTA FİYATLAR

Pahalılık konusunda gün kurusu kayısıyı fındık ve Antep fıstığının takip ettiği kaydedilirken iç Antep fıstığının fiyatının 3 bin 600 TL'yi gördüğü aktarıldı. Antep fıstığının fiyatı 2 bin TL olurken Siirt fıstığının fiyatının da 1800 TL civarında olduğu kaydedildi.

Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL den 1800 TL ye 4

Fındığında kalitesine göre fiyatı değişirken fiyatların 1800 TL'den başlayıp 2 bin 300 TL'ye kadar çıktığı belirtildi.

Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL den 1800 TL ye 5

Geçen yıl 900 TL olan incirin ise bu sene 1500 TL'den satıldığı kaydedildi. Diğer yandan cevizin kilogram fiyatının da 1200 TL'den başladığı aktarıldı. Geçtiğimiz sene 800 TL'den satılan bademin de bu sene 1400 TL ile 1600 TL arasında satıldığı belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 0,98, yıllık yüzde 22,57 arttıİnşaat maliyet endeksi ekimde aylık yüzde 0,98, yıllık yüzde 22,57 arttı
Sanayi üretim endeksi ekimde aylık yüzde 0,8 azaldı, yıllık yüzde 2,2 arttıSanayi üretim endeksi ekimde aylık yüzde 0,8 azaldı, yıllık yüzde 2,2 arttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kuruyemiş fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.