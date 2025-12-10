Yılbaşına doğru herkes oraya gidecek! Fiyat çıktı: 900 TL'den 1800 TL'ye

Yılbaşına kısa bir süre kala, vatandaşların evde geçirecekleri yılbaşı akşamı mutlaka tüketmeyi tercih ettiği gıda ürünlerinden bir tanesi olan kuruyemiş de fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Peki, kuruyemiş fiyatlarında son durum ne? Geçen yıla kıyasla değişim nasıl oldu? İşte detaylar...

NTV'nin haberine göre; kuruyemiş fiyatları, zirai don ve kuraklık sebebiyle yükseldi. Fiyatlarda, ürünün kalitesi ve satıldığı semte göre değişiklik yaşanırken zam şampiyonu olarak ise gün kurusu kayısı gösteriliyor.

"GEÇEN SENE 900 TL'YDİ, BU SENE 1800 TL"

Kuruyemişçilerin, kayısının üretim yeri Malatya'da bu yıl rekoltede büyük düşüş yaşandığına işaret ettiği aktarılırken bir kuruyemişçi "Sıkıntı büyük, bu sene yüzde 10 civarı ürün çıkmış" dedi. Aynı kuruyemişçinin, geçen yıl 900 TL'ye sattıkları ürünün bu seneki fiyatının 1800 TL olduğunu söylediği belirtildi.

ANTEP FISTIĞI VE FINDIKTA FİYATLAR

Pahalılık konusunda gün kurusu kayısıyı fındık ve Antep fıstığının takip ettiği kaydedilirken iç Antep fıstığının fiyatının 3 bin 600 TL'yi gördüğü aktarıldı. Antep fıstığının fiyatı 2 bin TL olurken Siirt fıstığının fiyatının da 1800 TL civarında olduğu kaydedildi.

Fındığında kalitesine göre fiyatı değişirken fiyatların 1800 TL'den başlayıp 2 bin 300 TL'ye kadar çıktığı belirtildi.

Geçen yıl 900 TL olan incirin ise bu sene 1500 TL'den satıldığı kaydedildi. Diğer yandan cevizin kilogram fiyatının da 1200 TL'den başladığı aktarıldı. Geçtiğimiz sene 800 TL'den satılan bademin de bu sene 1400 TL ile 1600 TL arasında satıldığı belirtildi.