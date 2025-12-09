FİNANS

'Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var' 10 dönümde yapıyorlar

Hatay'da kuraklıktan dolayı rekoltenin yarı yarıya düştüğü yer fıstığında hasat başladı. Yer fıstığı tarladan 60 TL'ye satılırken, market raflarında 120 TL ile 150 TL aralığında alıcı buluyor. Antakya'da çiftçilik yapan Yusuf Fakıoğlu "Bu yılki fiyatlar normal seviyede gidiyor. Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var. Yer fıstığının maliyeti çok yüksek o yüzden bize göre ucuz kalıyor" ifadelerini kullandı.

'Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var' 10 dönümde yapıyorlar

Türkiye'nin önemli tarım şehirlerinden olan Hatay'da yer fıstığı hasadı başladı. Antakya ilçesi Arpahan Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Fakıoğlu, 10 dönümlük arazisinde akrabaları ve işçilerle yer fıstığı hasadı yapıyor. Kuraklık nedeniyle yeteri büyüklüğe ulaşamayan ve olgunlaşmayan yer fıstığında, geçen yıla göre verim yarı yarıya düştü.

Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var 10 dönümde yapıyorlar 1

Hasadını yaptığı yer fıstığının tarladan 60 TL ile 100 TL'de aralığında satıldığını söyleyen Fakıoğlu, "Tarladan market raflarına giden yer fıstığı 120 TL ile 150 TL arasında alıcı buluyor" dedi.

Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var 10 dönümde yapıyorlar 2

"KURAKLIK YÜZÜNDEN YER FISTIĞI TAM OLARAK OLGUNLAŞMADI VE GEÇEN YILKİ VERİM BU YILKİ VERİMİN İKİ KATIYDI VE ÜRÜN DE GÜZELDİ"

Çiftçi Yusuf Fakıoğlu, kuraklıktan dolayı bu yıl fıstıkta verimin yarı yarıya düştüğünü ifade etti.

Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var 10 dönümde yapıyorlar 3

Fakıoğlu, "Burası Arpahan Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük bir yer fıstığı tarlasındayız. Bu yıl kuraklıktan dolayı verim zayıf çıktı. Yer fıstığı yetişene kadar suya ihtiyaç duyar. Yer fıstığı yetiştikten sonra su ihtiyacı olmaz. Yetiştikten 20 gün sonra hasat edilir. Yer fıstığın ekimi ile hasat arasında 6 aylık bir süreç var" şeklinde konuştu.

Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var 10 dönümde yapıyorlar 4

Devamında Fakıoğlu "Bu yılki fiyatlar normal seviyede gidiyor. Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var. Yer fıstığının maliyeti çok yüksek o yüzden bize göre ucuz kalıyor. Yer fıstığının kilosu bu yıl 60 TL ile 100 TL arasında kalitesine göre fiyatı değişiyor. Marketlerde de 120 TL ile 150 TL arasında satışa sunuluyor. Geçen yıl fıstığın kilosunu 80 ile 100 TL arasında veriyorduk ama ürünümüz kaliteliydi" dedi.

Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var 10 dönümde yapıyorlar 5

Fakıoğlu "Bu yıl ise kalite biraz zayıf kaldı. Kuraklık yüzünden ürünlerimiz tam olarak olgunlaşmadı. Bu yüzden zayıf kaldı. Zayıf kaldığı için de bu yıl hasattan az verim aldık. Geçen yılki verim bu yılki verimin iki katıydı ve ürün de güzeldi" diye de ekledi.

Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var 10 dönümde yapıyorlar 6

"HASAT İYİ GİDİYOR VE ARKADAŞLARLA BİRLİKTE İMECE USULÜ HASAT YAPIYORUZ"

Süheyla Bozkurt ise fıstık hasadında işçiliğin zor olduğunu belirtti.

Bizim için ucuz müşteri için pahalı bir fiyatı var 10 dönümde yapıyorlar 7

Devamında Bozkurt, "Biz her yıl yer fıstığı ekiyoruz ve hasat ediyoruz. Kuraklıktan dolayı bu yıl verim az oldu. Hasat iyi gidiyor ve arkadaşlarla birlikte imece usulü hasat yapıyoruz. Sabah erken saatlerinde 07.00 gibi geliyorlar ve öğleden sonra 15.30’da işi bırakıyorlar. İlk önce traktör yardımıyla sökülüyor. Sonra ellerimiz çırpıp topluyoruz. İşçiliği de meşakkatli ve yorucu oluyor. Kahve ve çay eşliğinde hasadı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yer fıstığı Hatay fiyat hasat
