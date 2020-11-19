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Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL! Yılbaşı biletleri satışa çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Bir Milli Piyango geleneği olan özel yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

Yılbaşında büyük ikramiye 100 milyon TL! Yılbaşı biletleri satışa çıktı

Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. 18 Kasım’dan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.

TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL

Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır!

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor!

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/kurallaradresindenulaşmakmümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

ŞisalŞans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World LotteryAssociation) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

KAYNAK:DHA

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