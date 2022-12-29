Yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 metro, metrobüs, Marmaray bedava mı olacak? Yılbaşı gecesi toplu ulaşım!

İstanbul'da yılbaşı gecesi toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Hafta sonu; otobüs, metro, metrobüs ya da Marmaray kullanacak olan kişiler, şimdiden arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, yılbaşında toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Aralık 2022 - 1 Ocak 2023 metro, metrobüs, Marmaray bedava mı olacak? İşte ayrıntılar...

YILBAŞINDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Yılbaşında toplu ulaşıma ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve UKOME'den henüz yazılı açıklamada bulunulmadı.

YILBAŞINDA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Önceki yılbaşı gecesinde yaşanılan yoğunluğu göz önünde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi, otobüs ve metro seferlerini 24 saat hizmet verecek şekilde ayarlamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)'den yapılan açıklamada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun teklifi ve İBB Meclisi'nin onayıyla, İstanbul'da son 2 yıldır dini ve ulusal bayramlar ile resmi tatillerde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verdiği ve yeni yılın ilk resmi tatil günü olan 1 Ocak 2022 Cumartesi günü de toplu taşıma ücretsiz olacağı bildirilmişti.

Fakat bu sene henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

YILBAŞINDA METRO METROBÜS VE MARMARAY BEDAVA MI OLACAK?

31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 için İBB'den açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Öte yandan Marmaray yılbaşında ücretsiz olacak. 1 Ocak saat 00.00'dan baslayarak 24.00'e kadar ücretsiz ulaşım hizmeti verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi İstanbul'daki Marmaray, Ankara'daki Başkentray ve İzmir'deki İZBAN ücretsiz olacak.

