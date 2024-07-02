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  4. Yılda 12’den fazla denetim! Kuyumcu bile ‘16 bin TL’ olarak bildiriyordu: Hükümet kasanın başına geçip ‘hasılat’ nöbeti tutacak

Yılda 12’den fazla denetim! Kuyumcu bile ‘16 bin TL’ olarak bildiriyordu: Hükümet kasanın başına geçip ‘hasılat’ nöbeti tutacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
02.07.2024 09:01
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Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında vergilendirilmeyecek alan bırakmamaya hazırlanan hükümetin yeni planını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün açıkladı. Yeni düzenleme ile avukat, doktor, diş hekimi, restoran, kafe ve kuaför gibi serbest meslek çalışanlarına hasılat sorgusu geliyor. Detaylar ise belli oldu. Tespit edilen tutarlar ile mükellefin beyanı karşılaştırılarak buradaki fark yüzde 20'den fazla ise mükellef aradaki farkın izahı için davet edilecek.

Yılda 12’den fazla denetim! Kuyumcu bile ‘16 bin TL’ olarak bildiriyordu: Hükümet kasanın başına geçip ‘hasılat’ nöbeti tutacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şirketlere yönelik vergi düzenlemesine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Avukatların, doktorların, kuyumcuların vergi gelirlerinin radara alınacağını belirtti. Şimşek’in açıklamalarının ardından vergi gelirlerine yönelik düzenlemenin detayları da şekillenmeye başladı.

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İZAH İSTENECEK

Bu kapsamda ekipler ayda 3, yılda 12'den az olmamak kaydıyla yoklamaya gidecek. Günlük kazançları tespit edilecek. Tespit edilen tutarlar ile mükellefin beyanı karşılaştırılarak buradaki fark yüzde 20'den fazla ise mükellef aradaki farkın izahı için davet edilecek. İzah yeterli görülmezse düzeltme beyannamesi istenecek ve vergi incelemesi yapılacak.

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“BÜTÜN ALANLARDA YETKİ ALACAĞIZ”

Şimşek dün katıldığı bir canlı yayında, yurt dışı merkezli çok uluslu şirketlere asgari yüzde 15 kurumlar vergisi getirdiklerini, yurt içinde ise asgari kurumlar ve gelir vergisini çalıştıklarını ifade etti.

Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahının 16 bin 46 lira olduğunu söyleyen Şimşek bunun doktorda 27 bin 376 lira, avukatta 17 bin 805 lira kaydedildiğine dikkat çekerek, “Bütün bu alanlarda yetki alacağız. Gidip hasılat tespiti yapacağız. Sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. Sabahtan kapanışa kadar kasada oturacağız, hasılat tespiti yapacağız. Bunu değişik aylarda tekrarlayacağız. Eğer beyan bu hasılatla uyumlu değilse izaha davet edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

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“AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALACAĞIZ AMA ÇOK KAZANINI UYARIYORUM”

Bakan ayrıca, 1.1 milyondan fazla kurumlar vergisi mükellefinin olduğunu, geçen yıl 454 bin firmanın zarar beyan ettiğini belirterek, “Türkiye’de 2.6 milyon gelir vergisi mükellefi var. Geçen sene 1.2 milyon mükellefimiz zarar beyan etti. Büyük bir kısmının beyanları ile hasılatları arasında inanılmaz uyumsuzluk var. Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız” ifadelerini de sözlerine ekledi.


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Anahtar Kelimeler:
vergi
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