Yılda 50 gün çalışıp saatte 6 bin TL kazanıyorlar

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındık hasadı, sahil kesimlerinde resmi olarak 10 Ağustos tarihinde toplanmaya başlandı. Türkiye'de en fazla üretiminin yapıldığı ve hasadı devam eden fındıklarını harmana getirip kurutan üreticilerin kabuğundan ayırmak için kullandığı patozların mesaisi ise yoğunlaştı.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA 50 GÜN ÇALIŞILIYOR, SAATLİK ÜCRETİ 6 BİN TL

Gece-gündüz zor çalışma şartları olan ve her yıl ortalama 50 gün, iş yoğunluğuna göre günün yaklaşık 20 saatini çalışarak geçiren ve diğer günlerde farklı işler ile uğraşan patozcular için mesai yoğun bir şekilde sürüyor.

Güneşli hava ve işlerinin gereği toz içerisinde çalışan patozcular, geçen yıl 4 bin 500 TL olan saatlik çalışma ücretini, bu yıl 6 bin TL olarak belirledi.

"BU SENE FINDIK GÜZEL, EVE GİTMEDEN MAKİNE BAŞINDA HİZMET VERİYORUZ"

Patoz sahibi Ahmet Yasin Sönmez, "2026 yılı fındık sezonumuz başladı, işlerimiz çok yoğun. Harmanlar güzel, Allah'a çok şükür fındık bu sene bol. Zorlu, 7 gün 24 saat çalışıp hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu sene Ordu çevresinde patoz saati 6 bin lira. Mazot fiyatları biraz daha düşük olsa memnun olurduk ama buna da şükür. Eve gitmeden gece-gündüz makinenin başındayız. Bu iş bizde dededen bu yana devam ediyor. Biz sezonumuzda sahil kesim bitince yükseklere çıkıyoruz, toplamda da 45-55 gün boyunca hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

"ALLAH NE VERDİYSE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ağabeyinin, hasadı tamamlanan fındığını patoz işlemine başlattıklarını söyleyen Ümit Demirel, "Allah ne verdiyse şükürler olsun. Hasat güzel gidiyor, Allah güle güle ağız tadıyla yemeyi nasip etsin" ifadelerine yer verdi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır