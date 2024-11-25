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Yılda yüz binlerce turist ağırlıyorken ekonomik koşullar esnafı vurdu! İstiklal Caddesi'ndeki kira bedelleri dudak uçuklattı: Kimisi kepenk indirmeye başladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 15:07
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Türkiye'nin en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi, İstanbul'da turistlerin akın ettiği ilk yerlerden biri. Ancak uluslararası bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre caddedeki dükkanların kirasının yüksekliği dünyada 40. oldu. Peki fiyatlar ne kadardan başlıyor? Esnaf kazanabiliyor mu? İşte cevabı...

Yılda yüz binlerce turist ağırlıyorken ekonomik koşullar esnafı vurdu! İstiklal Caddesi'ndeki kira bedelleri dudak uçuklattı: Kimisi kepenk indirmeye başladı

İstanbul'un gözbebeği İstiklal Caddesi, onlarca kafe, restoran, alışveriş merkezi ve dükkana yer veriyor. İstanbul'a turist olarak gelen 7'den 70'e herkesin ilk uğrak kapısı olan İstiklal Caddesi'nde dükkan fiyatları ateş pahası.

Uluslararası bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre, İstiklal Caddesi'nde bulunan dükkanların kira bedelinin yüksekliği dünyada ilk 40'ın içinde. İtalya’nın Milano kentinde bulunan Via Monte Napoleone dünyanın en pahalı dükkan kiralarıyla birinci sırada yer alıyorken New York ve Londra’daki caddeleri de onu takip etti.

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KİRA BEDELLERİ 250 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

NTV'ye İstiklal Caddesi hakkında bilgi veren esnaf; şu anda İstiklal Caddesi'nde bir dükkan açmanın bedeli tahmini olarak 250 bin lira seviyesinde bulunduğunu söylüyor.Küçük bir berber dükkanı olan vatandaş, kira bedelinin 30 bin lira olduğunu söylerken yeni yılla beraber 45 bin liraya kadar çıkacağını aktardı. Esnaf, "İstiklal caddesinde berber bulamazsınız. Dükkan kiraları 250 binden başlıyor” ifadelerini de kullandı.

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ARTAN MALİYETLER İSTİKLAL CADDESİNİN SİMGESİ OLAN DÜKKANI KAPATTIRDI

Bir başka esnaf ise kiraların yüksek olması bir yana işlerin de durgunlaşmaya başladığını aktardı. Artan maliyetler nedeniyle bölgenin simgesi halinde olan 200 yıllık geçmişi bulunan Lebon Pastane'si ekonomi koşullara dayanamayarak kepenk indirdi.
İstiklal Caddesi'ndeki fiyatlar turistlere uygun gelse de esnaf kira artışları nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi Kira artış oranı
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