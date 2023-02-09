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Yıldız Holding’den deprem bölgesine milyonlarca TL'lik yardım

09.02.2023 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay, AFAD ve yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalışan Yıldız Holding’in gerek afet bölgelerindeki mağaza ve depolarından gerekse diğer illerdeki tesislerinden sevk ettiği ürünlerin tutarının halihazırda 175 milyon TL’yi aştığı bildirildi.

Yıldız Holding’den deprem bölgesine milyonlarca TL'lik yardım

Yapılan açıklamaya göre, Holding bünyesindeki Ülker, Türk Kızılay tarafından afet bölgelerine dağıtılması için 6 tır bebe bisküvisi, kek ve bisküviyi hızla teslim etti. Yıldız Holding’in perakende şirketlerinden ŞOK Marketler'in afet bölgelerinde ayakta kalan mağazalarındaki gıda ve kişisel bakım maddelerini depremzedelere elden ulaştırdığı bilgisi de verildi.

Ayrıca bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak üzere mağazaların en kısa sürede tekrar faaliyete geçebilmesi için bölge dışından ekiplerin de deprem bölgelerinde çalışmalara başladığı aktarıldı.

Bizim Toptan'ın İskenderun, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye’deki mağazalarından ve depolarından toplam 50 tır ürünü Türk Kızılay aracılığıyla sevk ettiği de belirtildi.

g2mEksper'in de Adıyaman, Osmaniye, Antakya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’taki Bizim Toptan mağazalarının bahçelerinde 10 bin kişiye sıcak yemek sunacak seyyar mutfakları devreye aldığı bildirildi.

Özellikle bölgedeki ekmek ihtiyacına odaklanan Donuk Fırıncılık Ürünleri'nin, 3 tır tüketime hazır ekmeği Hatay ve Malatya’ya gönderdiği; farklı noktalara ürün sevkiyatının da devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Kerevitaş bünyesindeki Superfresh’in deprem bölgesine gönderdiği 1 tır konserve ton balığı ve diğer konserve ürünlerinin, depremzedelerin gıda ihtiyacını karşılamak üzere dağıtıldığı belirtildi.

Holding’in ambalaj sektöründe faaliyet gösteren şirketi Polinas'ın şu ana kadar deprem bölgesine 48 bin adet termal battaniye gönderdiği; ilave olarak 160 bin termal battaniye daha göndermek için hazırlıklarını sürdürdüğü açıklandı.

Bunların yanı sıra Yıldız Holding Gönüllülük Kulübü'nün, çalışanların temin ettiği ısıtıcı, battaniye, termal kıyafet, uyku tulumu, gıda kolileri, hijyen setleri gibi ihtiyaç malzemelerini içeren yardım tırını yola çıkarmaya hazırlandığı ifade edildi.

“BU ELİM HADİSE KARŞISINDA TEK YÜREK OLARAK, BİRLİK İÇİNDE HAREKET EDİYORUZ”

ALİ ÜLKER

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, afet bölgesine yönelik yardımları ilk andan itibaren yetkili kurumlarla koordinasyon içinde organize etmeye başladıklarını vurgulayarak şunları ifade etti:

“Topluma karşı duyduğumuz sorumluluk çerçevesinde ilk saatlerden itibaren gerek Yıldız Holding gerekse tüm şirketlerimizle afet bölgesine destek olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu elim hadise karşısında tek yürek olarak, birlik içinde hareket ediyoruz. Şu ana kadar 175 milyon TL’yi aşan tutarda yardım yaptık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve iş arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar; bölgede görevli olan tüm ekiplere ve halkımıza kolaylıklar diliyoruz.”

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Yıldız Holding ülker

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