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Yılın beklenen zamanı geldi! Ömrü sadece 20 gün: Koparana ise unutamayacağı bir ceza kesilecek

30.03.2025 11:05
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Ömrü sadece 20 gün olan ters laleler baharın gelişiyle beraber kendini gösterdi. Şırnak'ta yetişen lalelere dokunan ise 244 bin lira ceza yiyecek. Bölge halkı da ters lalelere sahip çıkılması için çağrı yaptı.

Yılın beklenen zamanı geldi! Ömrü sadece 20 gün: Koparana ise unutamayacağı bir ceza kesilecek

Şırnak'ta 20 gün ömrü olup, koparana 244 bin 315 lira cezası olan "ters lale" açtı.

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BAHARIN GELİŞİYLE KENDİNİ GÖSTERDİ

Beytüşşebap ilçesindeki dağlarda yetişen ve yılın 20 günü hayatta kalan ters lale çiçeği baharın gelişiyle beraber açtı. Şırnak, Hakkari, Van ve Diyarbakır'da yetişen ve yılın sadece 20 günü hayatta kalan ters lale koruma altında.

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CEZASI 244 BİN

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale çiçeğini koparanlara ya da zarar verenlere 244 bin 315 lira cezai işlem uygulanıyor.

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"HALKIMIZ SAHİP ÇIKSIN"

Faruk Temel, çiçekleri koruduklarını kimsenin zarar vermemesi gerektiğini söyledi. Temel, "Bu çiçekler bölgemize has. Ters lale çiçeği nesli tükenme tehlikesi altında biz buna zarar gelmesini istemiyoruz. İdari cezalarda var. Lütfen halkımız sahip çıksın" dedi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Şırnak ters lale
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