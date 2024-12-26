Yılın en kritik günü geldi! Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı

Milyonların gözü kulağı artık Merkez Bankası'nın faiz kararında. Mart ayından beri faizi yüzde 50'de sabit tutan Merkez'in bugün 150 baz puanlık indirim yapması bekleniyor. Yılın son kararını saat 14.00'da açıklayacak olan Merkez Bankası öncesi piyasalar heyecanlı bir şekilde sürdürüyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ EKONOMİ BAŞLIKLARI

☑ Büyük gün geldi. Yılın son PPK’sı bugün. Piyasa 2 seneye yakın bir sürenin ardından ilk faiz indirimini bekliyor.

☑ TCMB, 2025 yılı Para Politikası metnini yayımlayarak önümüzdeki yıla ilişkin bilgilendirme yaptı. PPK’nın 12 toplantıdan 8 toplantıya indirilmesi dikkat çekti.

☑ Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya kıyasla 1,3 puan düşüşle 99,1 seviyesine geriledi. Böylece endeks, eşik değer olan 100’ün altına inerek reel sektördeki güvende düşüş sinyali verdi.

☑ İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, bir kez daha uzatıldı. Uygulama temmuz ayına kadar devam edecek.

AJANDA

1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentileri, Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararı, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

2 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

3 ABD’de İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları var. Beklenti 218 bin.

MERKEZ BANKASI SAAT 14.00'DA FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

2024’ün en kritik PPK toplantısı geldi çattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısını bugün gerçekleştirecek. Saat 14’te faiz kararını bekliyoruz. Piyasa genelinde, enflasyonla mücadelede yüksek faiz politikasından ölçülü bir geçişe yönelik ilk sinyalin verilmesi bekleniyor. Bu bağlamda, faiz indirimi ihtimali öne çıkıyor. Asgari ücret artışının %30 yapılması da faiz indirimi beklentilerini kuvvetlendiriyor. Bloomberg HT ve AA Finans anketlerine göre, piyasada 150 ila 250 baz puan arasında bir indirim beklentisi hakim. Ancak yabancı kuruluşlar arasında daha temkinli bir yaklaşım dikkat çekiyor. Goldman Sachs ve Capital Economics, faiz oranlarının bu yıl sabit tutulacağı görüşünde. Öte yandan, Morgan Stanley ve Deutsche Bank gibi kurumlar, ölçülü bir indirimin uygun olabileceği yönünde görüş bildiriyor.

PİYASALAR İNDİRİM BEKLİYOR

TCMB’nin bugünkü kararı, Türkiye’nin ekonomik dengeleri açısından kritik bir dönemeç olacak. Yüksek enflasyonun etkileri sürerken, faiz indirimiyle birlikte yeni ekonomik dinamiklerin şekillenmesi bekleniyor. Piyasanın genel beklentisi, indirim yönünde atılacak adımların büyüme ve istihdam hedeflerini destekleyeceği yönünde. Reel sektör de faiz indirimi bekliyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, faiz indiriminin firmaların 2025 motivasyonunu artıracağını ifade ediyor. ASKON Başkanı Orhan Aydın, 150 baz puanlık bir indirim beklediğini belirtirken; İSO Meclis Üyesi İsmail Gülle, Avrupa ve ABD’nin faiz indirimi sürecine girdiğini hatırlatarak, Türkiye’nin de benzer bir adımı 2-2,5 puanlık bir indirimle başlatması gerektiğini savunuyor.

TCMB'DEN KUR AÇIKLAMASI

TCMB, 2025 Yılı Para Politikası’nı yayımlayarak önümüzdeki yıl için nasıl bir yol izleyeceğini netleştirdi. Ana hedef değişmedi: Fiyat istikrarı. Bunun için para politikası araçlarının gerektiği sürece kararlılıkla kullanılacağı vurgulandı. Ancak bu kez sadeleşme, makroihtiyati önlemler ve KKM'nin sonlandırılması gibi kritik adımlarla dikkat çeken bir metinle karşı karşıyayız. Kurlar serbest piyasa dinamiklerine bırakılacak. TCMB'nin kur seviyesini hedefleyen bir politika izlemediği vurgulandı. Döviz alım-satım işlemlerinde piyasa işleyişine müdahale edilmeyecek, ancak gerektiğinde risklere karşı önlem alınacak.

PPK TOPLANTILARI 12'DEN 8'E DÜŞÜRÜLDÜ

2024’te KKM hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 6,2’ye geriledi. Bu eğilim devam ederse 2025 yılı içinde KKM uygulamasına tamamen son verilecek. Türk lirası mevduat oranındaki artış bu geçişi destekleyen en önemli unsur. Metinde en dikkat çeken kısım PPK toplantıları ile ilgili. Para Politikası Kurulu’nun 2025 yılı boyunca sekiz toplantı yapacağı duyuruldu. Bu toplantılarda, hem faiz politikaları hem de enflasyon hedefiyle uyumlu kararların alınması bekleniyor. PPK toplantılarının azaltılması bugünkü toplantıda alınacak kararın önemini daha da artırıyor.

REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ ZAYIF BİR GÖRÜNÜMÜ TAKİP ETTİ

Reel Kesim Güven Endeksi aralık ayında zayıf bir görünüm sergiledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya kıyasla 1,3 puan düşüşle 99,1 seviyesine geriledi. Böylece endeks, eşik değer olan 100’ün altına inerek reel sektördeki güvende düşüş sinyali verdi. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi de bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 102,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, reel sektördeki iyimser havanın azaldığını ancak genel olarak pozitif eğilimin sürdüğünü gösteriyor.

Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ise aralık ayında durağan bir seyir izledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış KKO, bir önceki aya göre değişmeyerek %75,6 seviyesinde sabit kaldı. Arındırılmamış KKO ise 0,3 puanlık düşüşle %75,8 seviyesine geriledi. Reel sektör güvenindeki bu gerileme ve kapasite kullanım oranındaki yatay seyir, yıl sonu itibarıyla ekonomideki yavaşlamanın sinyallerinden biri olarak değerlendiriliyor. Gözler, önümüzdeki dönemde alınacak makroekonomik tedbirlerin bu veriler üzerindeki etkisinde olacak.

İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINDA DÜZENLEME

İkinci el araç satışlarına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartı, bir kez daha uzatıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre şartı olmadan araçların doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması ya da satışını kısıtlayan düzenleme, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bakanlığın bu süreyi 6 aya kadar daha uzatma yetkisine sahip olduğu belirtildi.

İSO BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin 2024'te "rasyonelliğe dönüş" olarak adlandırılan sürecin önemli bir evresini yaşadığını belirtti. İSO Meclisinin aralık ayı toplantısında konuşan Bahçıvan, ekonomi yönetiminin kararlılığına olan güvenini dile getirirken, 2025'te enflasyonla mücadele ve finansal dengelenme çabalarının yabancı yatırımlar açısından Türkiye’yi cazip bir konuma getireceğini vurguladı.

ERDOĞAN'DAN BÜTÇE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de partisinin Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılı bütçesinin kabul edilmesinin Türkiye Yüzyılı’nın ikinci bütçesi olarak önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Erdoğan, bütçenin hayırlı olmasını dileyerek, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini ve bu artışla çalışanları enflasyona karşı koruma sözünü bir kez daha tuttuklarını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İLE İLGİLİ KRİTİK AÇIKLAMALAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Geleceğin Enerjisi ve Depolama Kongresi’nin açılışında Türkiye’nin enerji dönüşümüne dair önemli mesajlar verdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine değinen Demircan, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün hidroelektrik santralleriyle birlikte 67 bin megavatın üzerine çıktığını belirtti. Demircan, son 20 yılda enerji sektöründe gerçekleştirilen reformların etkisiyle, yenilenebilir enerjideki yatırımlar sayesinde 132 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçildiğini ve 890 milyon ton karbon emisyonu azaltıldığını ifade etti.

RUSYA UKRAYNA'YA FÜZE SALDIRISI DÜZENLEDİ

Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan büyük çaplı bir füze saldırısı düzenledi ve ülkenin elektrik şebeke operatörü Ukrenergo, Noel Günü elektrik tedarikini sınırlamak zorunda kaldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova’dan gelen saldırıda 70 füze ve 100’den fazla saldırı insansız hava aracının (İHA) kullanıldığını belirtti. Rusya ise gece boyunca çeşitli bölgelerde 59 Ukrayna İHA’sını düşürdüğünü açıkladı. Doğu Ukrayna’da bulunan Harkov bölgesinde 500.000 kişi ısınma imkanından mahrum kaldı.

Kaynak: Fintables