Yılın en önemli haftasında ekonomi başlıkları: Merkez Bankası faiz kararı, asgari ücret için son toplantı

Finans dünyası oldukça yoğun. Asgari ücret, Merkez Bankası'nın faiz kararı derken milyonlar gözünü ekonomi dünyasında yaşanan gelişmelere çevrildi. Fintables yaşann tüm gelişmeleri derliyor...

ÖNEMLİ EKONOMİK GELİŞMELER

☑ Bütün gözler 26 Aralık’taki PPK toplantısında. Piyasada genel konsensus 150 baz puan faiz indirimi. Eğer faiz indirimi gerçekleşirse TCMB, Şubat 2023’ten bu yana ilk kez faiz indirmiş olacak.

☑ Resmi Gazete’de kâr payı stopajında artış gördük. Cumhurbaşkanı Kararı ile kâr payı gelirlerinde uygulanan gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı, %10'dan %15'e yükseltildi.

☑ Asgari ücretin dördüncü toplantının ardından salı veya çarşamba günü belli olması bekleniyor. Türk-İş’in beklentisi %74’lük artış.

☑ Cumhurbaşkanı Kararı ile e-ticaret kapsamında yapılan mal satışı ve hizmet ifalarındaki tevkifat oranı %1 olarak belirlendi. Düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

AJANDA

1⃣Veri akışı zayıf. Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

2⃣SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, hisse başına net 0,5051 TL temettü dağıtacak.

3⃣Globalde de veri akışı zayıf. İngiltere’de üçüncü çeyrek büyüme rakamları ve ABD’de Conference Board Tüketici Güveni verileri var.

RESMİ GAZETE'DE VERGİ DÜZENLEMESİ YAYIMLANDI

Hafta sonu gündem cumartesi gecesi Resmi Gazete ile gelen vergi düzenlemeleriydi. Düzenlemeler arasında sermaye piyasalarını en çok ilgilendiren kar payı gelirlerinde uygulanan gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranlarıydı. Cumhurbaşkanı Kararı ile kâr payı gelirlerinde uygulanan gelir ve kurumlar vergisi tevkifat oranı, %10'dan %15'e yükseltildi. Düzenleme, kararın yayımlandığı tarihten itibaren dağıtılacak kâr payları için geçerli olacak. Gerçek kişilerin elde ettiği kar paylarında muafiyet devam ediyor.

Gerçek kişilerce elde edilen kâr paylarının yarısı gelir vergisinden istisna tutuluyor. Kalan tutarın, ilgili yılın gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimini aşması (2024 yılı için 230.000 TL) durumunda, yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekiyor.

Kafaları karıştıran konu ise asgari kurumlar vergisinde yaşandı. Birçok haber sitesinde asgari kurumlar vergisinin %10’dan %15’e yükseltildiği şeklinde haberler vardı. Ancak asgari kurumlar vergisi maddesi Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/C maddesinde yer buluyor ve cumartesi gelen Resmi Gazete’de bu konuyla ilgili bir düzenleme bulunmuyor.

MERKEZ BANKASI 26 ARALIK TARİHİNDE FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Yılın son Para Politikası Kurulu, 26 Aralık Perşembe günü toplanıyor. Toplantı, yılın son toplantısı olmasının yanı sıra faiz indirimi beklentileriyle öne çıkıyor. Piyasada faiz indirimi beklentileri ağır basıyor. Genel konsensus 150 baz puan indirim. AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 26 Aralık’ta yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek %48,50’ye çekmesi bekleniyor. Ankete katılan 14 ekonomistten 10’u faiz indirimi beklerken, 4’ü faizin sabit bırakılacağını düşünüyor. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması %29,50 olarak hesaplandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) aralık ayında politika faizinde indirim yapmasının reel sektörün ve piyasanın ortak beklentisi olduğunu belirtti. Asmalı, faiz indiriminin, firmaların 2025 yılına yönelik motivasyonuna olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Asgari ücret hakkında da yorum yapan Asmalı, “Çalışanların onurlu bir şekilde geçimini sağlayacağı bir ücret seviyesi temin etmek en önemli mesuliyetlerimizden biri. Ancak, yüksek ücret artışlarının yıllık enflasyonu yeniden yukarı yönlü tetikleyebileceği riski de göz önünde bulundurulmalı.” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN GÖZLER SALI VE ÇARŞAMBA'DA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücreti salı veya çarşamba günü yapılacak toplantıda belirlemesi bekleniyor. Süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde devam ediyor. Dördüncü ve son toplantının bu hafta yapılması planlanıyor. Türk-İş, mevcut net 17 bin 2 TL olan asgari ücrete önce %45 oranında enflasyon zammı, ardından da %20 refah payı eklenmesini talep ederek toplamda 29 bin 583 TL’lik bir rakam önermişti.

1 OCAK 2025 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Cumhurbaşkanı Kararı ile e-ticaret kapsamında yapılan mal satışı ve hizmet ifalarındaki tevkifat oranı %1 olarak belirlendi. Bu düzenleme, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki faaliyetlere uygulanacak. Aracı hizmet sağlayıcıları, hizmet sağlayıcılarına yaptıkları ödemeler üzerinden %1 oranında tevkifat yapacak. Tevkifat edilen tutarlar, yıl içinde stopaj yoluyla ödenecek. Tevkifat yoluyla yapılan ödemeler, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergilerden mahsup edilecek.

DAHA GEVŞEK BİR PARA POLİTİKASI

2024 yılında, yatırımcılar küresel tahvil fonlarına rekor düzeyde para akıttı. Majör merkez bankalarının daha gevşek bir para politikası uygulayacağı beklentisi, tahvillere olan ilgiyi artırdı. EPFR'nin sağladığı verilere göre, bu yıl tahvil fonlarına 600 milyar dolardan fazla giriş oldu. Bu seneki giriş, 2021'deki yaklaşık 500 milyar dolarlık önceki rekorun üstünde. Yatırımcılar, enflasyonun yavaşlamasını, küresel sabit getirili varlıklar için bir dönüm noktası olarak görüyor. Azalan büyüme ve enflasyon, yatırımcıları tahvile yönlendiriyor.

KATAR'DAN AB'YE DOĞAL GAZ TEHDİTİ

Katar, Avrupa Birliği'nin (AB) karbon emisyonları, insan hakları ve çalışma standartları konusunda belirlediği yeni düzenlemeler nedeniyle Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını durdurmakla tehdit etti. Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, şirketlerin uyumsuzlukları nedeniyle yıllık küresel gelirlerinin %5'ine kadar para cezası uygulayan yeni kurallar geldiği takdirde Doha’nın ihracatı sona erdireceğini söyledi. Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından Katar, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi ülkelerle uzun vadeli LNG anlaşmaları imzalamıştı.

NATO MÜTTEFİKLERİNE SAVUNMA HARCAMASI

ABD'de başkan seçilen Trump, yeni başkanlık döneminde NATO müttefiklerine savunma harcamalarını artırma konusunda baskı yapmayı sürdürecek. Financial Times'ın (FT) haberine göre, Trump’ın danışmanları, bu ay üst düzey Avrupalı yetkililerle yaptıkları görüşmelerde ABD’nin NATO müttefiklerinden mevcut %2'lik harcama hedefini iki katından fazla artırarak %5’e çıkarılmasını talep edeceğini belirtti. NATO'nun 32 üyesinden yalnızca 23'ü hâlihazırda %2 hedefini karşılayabiliyor.

Bloomberg’in derlediği verilere göre, Arjantin tahvilleri bu yıl %104 getiri sağlayarak en iyi gelişmekte olan ülke performansını sergiledi. Neuberger Berman, Grantham Mayo Van Otterloo ve Lazard Asset Management gibi şirketler, 2024 boyunca bu tahvilleri toplayarak büyük kazançlar elde etti. Neuberger'ın gelişmekte olan piyasa borçları portföy yöneticisi Gorky Urquieta, "Milei'nin dönüşüm sağlayabileceğini öngörerek bu kararı aldık." dedi. Arjantin'in ekonomik dönüşüm hikayesi ise dikkatle izlenmeye devam ediyor.

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, markanın Türkiye’deki hedeflerini ve yeni döneme ilişkin stratejilerini AA’ya verdiği söyleşide paylaştı. 15 Kasım’da düzenledikleri tanıtım toplantısıyla önemli bir adım attıklarını ifade eden Ergun, lansmanda tanıttıkları yeni modellerle büyük bir ilgi gördüklerini belirtti. Bu lansmanın ardından 20 binin üzerinde talep aldıklarını ifade eden Ergun, araç teslimatlarına aralık başında başladıklarını belirtti.

Kaynak: Fintables