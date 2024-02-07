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Yılın ilk enflasyon raporu yarın açıklanıyor: Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları ne olacak?

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.02.2024 09:33 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası yılın ilk enflasyon raporunu yarın açıklayacak. Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan sunum yapacak.

Yılın ilk enflasyon raporu yarın açıklanıyor: Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları ne olacak?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılının ilk enflasyon raporunu 8 Şubat Perşembe günü saat 10.30’da düzenleyecek toplantıda açıklayacak. Bankanın tahminleri, para politikası rotasına ışık tutacak. Karahan ilk açıklamasında fiyat istikrarına vurgu yaparak, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız."Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız." değerlendirmesini yapmıştı. Karahan'ın ilk sunumundaki mesajları takip edilecek.

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TRT Haber'e konuşan ekonomist Tonguç Erbaş, "Çok sapma olmazsa ocak ayı enflasyonunda rapor içerisinde de bence daha önceki raporda açıklanan hedeflerde çok büyük sapma olacağını zannetmiyorum. Hatta o yüzde 70 75 zirve ve zirveden dönüş senaryosunun da devam edeceğini tahmin ediyorum. Çok marjların dışında bir enflasyon süreci yaşamadığımızı anlayacağız büyük ihtimalle önümüzdeki haftadan sonra. Merkez Bankası metinlerine çok benzer ufak değişikliklerin olduğu bir enflasyon raporu süreci de bir öncekine göre yaşayacağımızı düşünüyorum, o açıdan hedefte de bir değişiklik olmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"ENFLASYONU DÜŞÜRME ÇABASI KARARLILIKLA SÜRECEK"

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkan Fatih Karahan, göreve atanmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Karahan, enflasyonu düşürme çabalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şöyle konuştu:

“Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

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Enflasyon Merkez Bankası rapor Fatih Karahan
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