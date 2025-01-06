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Yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz. Risk görürsek adımları süratle atar"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
06.01.2025 18:49
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız" dedi. Erdoğan, "Türkiye, bekasını koruma noktasında tavizsiz iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin parçalanmasına rıza göstermeyiz. Risk görürsek adımları süratle atar"

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Saat 15.48'de başlayan toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat sürdü.

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Yaklaşık 3 saat süren kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak üzere kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
"Gazze'de barış umutlarını tekrar yeşertecek bir kapının aralanması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türkiye olarak Filistin'de kanın ve katliamın durması için tüm yolları deniyoruz. Netice alıncaya kadar da buna devam edeceğiz"Galata Köprüsü'nde vücut bulan insanlık ittifakına tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır."

"61 yıllık Baas zulmü ve 13 yıllık katliamın ardından Suriye'de nasıl iman ve sabır kazanmışsa, Filistin'de de adalet güneşi zulmün karanlığını delip geçecek."

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"İHRACAT HEDEFİMİZ 390 MİLYAR DOLAR"

"Bölgemizde ve dünyamızda nükseden krizlere ve olumsuzluklara rağmen 2024 yılına göre yüzde 2,5 artışla 262 milyara ulaştı. Gelecek sene için çıtayı biraz daha yukarı çekiyoruz. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 390 milyar dolar olarak belirledik. İnşallah bunun da üzerinde bir ihracat rakamıyla yılı kapatacağız. "

"ENFLASYONDA DÜŞÜN TRENDİ HIZLANACAK"

"Enflasyonda çok iyi bir noktadayız doğru yoldayız. TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verileri, enflasyonla mücadelede doğru yolda olduğumuzu tekrar teyit etmiştir. Düşüş trendi 2025'te daha da hızlanacak."

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"FAHİŞ FİYATLARLA İLGİLİ GEREKEN ADIMLARI ATTIK"

"Hayat pahalılığı ile ilgili milletimizin şikayetlerinin başında konut ve kira fiyatları geliyor. 6 Şubat depremleriyle beraber ortaya çıkan ilave konut talebinin bunda şüphesiz etkisi var. Bir fırsatçılığın ve aşırı kar hırsının bulunduğunu biliyoruz. Fahiş fiyatlarla ilgili gereken adımları attık, atıyoruz."

"Enerji, yakıt, döviz kuru, işçilik maliyetlerinde oluşan farkla satılan ürün, sunulan hizmetin arasında bağ kopma noktasına gelmiş. Asgari ücretteki artış sebebiyle maliyet belki 2-3 birim artarken bu artış bahane edilerek fiyatlara 5 birim 10 birim zam yapılabiliyor. Bu artışların aç gözlülük, tamahkarlık ve vicdansızlıktan kaynaklandığı aşikardır. Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır. Dürüst, ahlaklı, vicdanlı işletmelerimiz çoğunluktadır bunlar sözlerimziin muhatabı değildir. Serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde 85 milyonun tamamının hakkını, hukukunu, çıkarını en üst düzeyde koruyacağız"

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"Asrın felaketinin ardından bölgede asrın inşa seferberliğini başlattık. Bu amaçla günümüz fiyatlarıyla toplam 2,6 trilyon lira harcadık. Yani bugünkü kurla 75 milyar dolar tutarında harcama yaptık. 252 bin konut ve iş yerimizi 365 günde tamamlayacağız. 2025'te toplam 453 bin yuva ve iş yerimizi afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz"

"Böyle bir coğrafyada hayatta kalmanın biricik şansı caydırıcılıktır. Savunma sanayii alanındaki yatırımlarımız savaşa hazırlanmak için değil; barışı, istiklali, istikbali, bağımsızlığı muhafaza ve müdafaa içindir. Türkiye, dostları için bir güven ve emniyet kaynağıdır ama vatanımıza uzanan kirli elleri de kimin olduğuna bakmadan kıracak kudrete fazlasıyla sahiptir"

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"BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ"

"Terörün karanlık gölgesi ülkemiz siyasetinin üzerinden çekildikçe inşallah Türkiye daha sağlıklı olgun ve özgürlükçü bir zemine kavuşacaktır. Suriye'nin parçalanmasına, üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. Türkiye, bekasını koruma noktasında tavizsiz iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum bunun önüne hiçbir güç geçemez. Açtıkları hendeklerle kantonculuk peşinde koşanları nasıl o çukurlara gömdüysek, bugün de aynı niyeti taşıyanlar çıkarsa bedelini onlara misliyle ödetiriz."

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı memur maaşı 2025 emekli maaşı 2025
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