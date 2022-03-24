Yılın ilk yatırımcı toplantısı! Kavcıoğlu'ndan büyüme açıklaması

Son dakika: TCMB'nin bu yılın ilk Yatırımcı Toplantısı, videokonferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Kritik toplantıda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Enerji kalemi dışında üretici fiyatının tüketici fiyatına yansıdığını belirten Kavcıplu, "Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun toplantıda yatırımcılara verdiği mesajlar şöyle:

Yönetilen/Yönlendirilen enerji kalemleri dışında üretici fiyatları tüketici fiyatlarına büyük ölçüde yansıdı.

Cari işlemler dengesinde enerji fiyatlarından kaynaklanan riskler yakından takip ediliyor.

KDV İNDİRİMİ VE ENERJİ FİYATLARI

KDV indirimi ve kademeli tarifenin enerji fiyatlarını dengeleyeceğini düşünüyoruz.

Enerji kalemi dışında üretici fiyatı tüketici fiyatına yansıdı.

'BÜYÜME' MESAJI

Yüksek frekanslı veriler ilk çeyrekte de büyümenin güçlü olduğunu gösteriyor.

Son dönemde ÜFE-TÜFE makası ham verilerin ima ettiğinden daha düşük.

Cari denge beklentilerindeki sapma enerji fiyatından kaynaklı.

Liralaşma stratejisi fiyat istikrarında ana unsur.

Yakın dönemde turizm gelirlerinde riskler ortaya çıktı, telafi edilir düzeyde.

KDV indiriminin etkisi Mart ayında da devam edecek.

Uzun vadeli yatırım kredilerini önemserken bireysel kredilerin yavaşlamasının enflasyonu destekleyeceğini düşünüyoruz.

'TURİZM GELİRLERİNİN SALGIN ÖNCESİ SEVİYELERE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ'

TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun ardından TCMB Araştırma Müdürü bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

Yüksek frekanslı veriler yakın dönemde bölgesel çatışmadan dolayı Rusya’ya ihracatın yarıya yakın düştüğü, Ukrayna’ya sıfırlandığını göstermektedir.

2022 yılında turizm gelirlerinin salgın öncesi seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.

