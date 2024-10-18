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Yılın üçüncü çeyreğinde dev artış! Netflix abone sayısını 5 milyonun üzerinde arttırdı, milyar ve milyonlar havada uçuştu

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.10.2024 10:54
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Netflix, üçüncü çeyrekte 5 milyonun üzerinde yeni abone kazandı. Abone sayısı yıllık yüzde 14,4 artışla 282,72 milyona ulaştı. Şirket, yıl sonu için gelir tahminini 10,3 milyar dolar, net kar tahminini ise 1,8 milyar dolar olarak belirledi.

Yılın üçüncü çeyreğinde dev artış! Netflix abone sayısını 5 milyonun üzerinde arttırdı, milyar ve milyonlar havada uçuştu

Zam üstüne zam geldi ancak yine de abonelikleri kat kat katladı. Netflix yılın üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Netflix abonelik ücretleri Türkiye'de bu yıl ikinci kez zam aldı.

Küresel internet televizyon ağı Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğinde 5 milyonun üzerinde abone kazandı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 14,4 artışla 282,72 milyona yükseldi.

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GEÇEN SENEYE ORANLA NEREDEYSE YARI YARIYA ARTIŞ

Netflix'in üçüncü çeyrek gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 9,8 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl bu rakam 8,5 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Şirketin net karı ise, geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yaklaşık yüzde 41 artış göstererek 2,4 milyar dolara yükseldi; bu rakam geçen yıl 1,7 milyar dolardı. Hisse başına karı da 3,73 dolardan 5,4 dolara çıktı.

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YIL SONUNU 1,8 MİLYAR DOLAR KARLA KAPATMAYI BEKLİYORLAR

Netflix, yılın son çeyreğine ilişkin tahminlerini de paylaştı. Şirket, gelirinin 10,3 milyar dolar, net karının ise yaklaşık 1,8 milyar dolar olmasını bekliyor. Üçüncü çeyrek sonuçları, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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282,72 MİLYON ABONE

Netflix'in abone sayısı ise yılın üçüncü çeyreğinde 5,07 milyon arttı. Firmanın hisse başına karı da aynı dönemde 3,73 dolardan 5,4 dolara çıktı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı ise yıllık yüzde 14,4 artarak 282,72 milyona yükseldi.
Netflix'in geliri, net karı ve abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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Netflix abone gelir
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