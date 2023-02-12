Yıllardır ‘büyük deprem’ uyarısı yapılıyordu: İstanbul için İBB’den flaş adım: 2000 öncesi binalar ücretsiz olarak denetlenecek

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, son olarak 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybettiği, 80 binin üzerinde kişinin ise yaralandığı açıklandı. 10 ili yıkıp geçen yüzyılın felaketinin ardından yıllardır deprem uyarısı yapılan İstanbul'daki binaların durumu ve deprem önlemleri de gündeme geldi.

İBB BİNA İNCELEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde 2006'da kurulan Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nın adı 2009 yılında İstanbul Şehircilik Atölyesi Şube Müdürlüğü (İŞAT) olarak değiştirildi. Müdürlük, 2019 yılında açıklanan "Deprem Seferberlik Planı" doğrultusunda bina inceleme çalışmalarına başladı.

2000’DEN ÖNCE YAPILAN BİNALAR ANALİZ EDİLECEK

İBB'nin "Bina Tespiti Projesi" kapsamında, başvuru yapılması halinde müdürlük, 2000'den önce yapılan binalarda inceleme yapıyor ve deprem risk analizlerini hazırlıyor. İnceleme için https://binatespiti.ibb.istanbul/ web sitesinden başvuru yapılabiliyor. "Hızlı Tarama" yöntemiyle tespit yaptırmak için herhangi bir kat malikinin müracaat etmesi yeterli.



