Yıllık yüzde 7.5 faiz ile 500 bin TL kredi imkanı! İşte başvuru şartları

Düşük faizli kredi fırsatı birçok vatandaşın araştırdığı konulardan biri... 500 bin TL kredi 622 bin TL olarak ödenecek. 60 ay vadeli finansman imkanı olacak. Esnaf kredisi adı altında sağlanan düşük faizli kredinin başvuru şartları bulunuyor.

500 BİN TL'YE VARAN KREDİ İMKANI

Yıllık yüzde 7,5 faizle 500 bin TL'lik kredi imkanı veriliyor. Başvurular Halkbank aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu krediden faydalanabilmek için teminat şartı aranacak. Şartlar sağlanırsa 500 bin TL'ye kadar kredi alınacak. Esnaf kredisi için ödeme seçenekleri, 5 yıl vade ile sınırlı olacak. Krediden yararlanmak isteyen esnaflar, isterlerse bu vadeyi 5 yıldan aza da indirebilir. Ödemeler 3 ve 6 aylık periyodlar halinde gerçekleştirilebilir. Kampanya limitinin 100 milyar TL olduğu açıklandı. Başvuruda teminat zorunlu tutulacak. Ayrıca duruma göre 2 kefil de istenebilir.

ESNAF KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden faydalanabilir.

Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek.

BAKAN NEBATİ'DEN AÇIKLAMA!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, şu açıklamalarda bulundu: "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5’lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir. Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır."



