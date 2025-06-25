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Yılmaz Özdil bombaladı! “Bana Akşener’in köpeğisin dediler, bunların parasını onlar veriyor”

Takvimler Mayıs 2023’ü gösterdiğinde Türkiye’de gergin bir seçim iklimi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında blok olarak birleşen altılı masa seçime Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde girdi. Seçim akşamına kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığı çok tartışıldı. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti, Yılmaz Özdil o dönem yaşadıklarını ilk kez canlı yayında anlattı!

Yılmaz Özdil bombaladı! “Bana Akşener’in köpeğisin dediler, bunların parasını onlar veriyor”

İpek Özbey’in hazırlayıp sunduğu Sözcü Tv’de programda 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki iklimi anlatan Yılmaz Özdil, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ısrarla karşı çıktığını elinde Avrupa Birliği tarafından yapılan anket olduğunu bu ankette Mansur Yavaş’ın %62 göründüğünü buna rağmen Kılıçdaroğlu’nun aday yapıldığını anlattı.

İşte Yılmaz Özdil’in o sözleri…

“2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yalvardık, benim elimde çok uluslu şirketlerin anketleri vardı. Televizyona çıkan anketlerin çoğuna inanmayın bunların parasını partiler veriyor dedik. Benim elimde AB’nin anketi vardı. Mansur Yavaş %62 görünüyordu. Ekrem İmamoğlu %56 görünüyordu.

YILMAZ ÖZDİL: “BANA SEN AKŞENER’İN KÖPEĞİSİN DEDİLER”

Kılıçdaroğlu faktör bile değildi. Erdoğan’ı Türkiye’de geçen iki lider vardı. Burada yalvardık, Allah aşkına yapmayın bu medya size yalan söylüyor dedik. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu aday olmazsa kaybediyorsunuz dedik sen Meral Akşener’in köpeğisin dediler.

Yavaş,_Kılıçdaroğlu,_İmamoğlu_(2023-03-06)

“GERÇEKLERİ SÖYLEDİK BİZE SALDIRDILAR”

Sen Sinan Oğan’ı alkışladın sen onların köpeğisin dediler. 85 milyon insanın kaderiyle oynuyorsunuz sen yürü git muhalefete muhalefet yapıyorsun yüzde 60 ile Kılıçdaroğlu kazanıyor dediler.
Ne oldu? Yüzde 60 dediklerinde yalan söylüyorsunuz torunlarımızın geleceğini ateşe atıyorsunuz dedik bize saldırdılar.”

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
yılmaz özdil Kemal Kılıçdaroğlu
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