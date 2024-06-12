Yine Bağcılar yine 'yok artık' dedirten kiralık 'ev': Harabeye 8 bin lira kira istediler!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yüzde 25 kira zammının kaldırılacağına dair sinyali vermesiyle fahiş fiyatlardaki kiralar yeniden gündem oldu. Sosyal medyada bir kullanıcı Bağcılar'da olduğunu söylediği harabe bir ev için ev sahibinin 8 bin TL kira istediğini duyurdu ve evin içini görüntüledi.

'KİRA FİYATINI ARTIRMAM GEREKİYOR"

Evi kayda alan vatandaş, "İstanbul'da kiralık olarak ilana koyulan bir evi gezmeye gidiyoruz. Ev sahibine koridordaki eşyaları sorduğumda onların önceki kiracıdan kalan eşyalar olduğunu söyledi. Peki 'Evde ve doğal gaz var mı' diye sorduğumda 'onlar nedir' diye bir tepki geldi. Yatak odasında duran koltuğu da veriyor musun diye sorduğumda eşyalı kiralamaya girer, kira fiyatını artırmam gerekiyor dedi ev sahibi" ifadelerini kullandı.

Viral olan harabe evin gerçekten kiralanıp kiralanmadığı ise bilinmiyor.





