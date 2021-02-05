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YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS ücreti 2021

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 10:59 | Son Güncelleme

YKS başvurularının bugün itibarıyla başlamasıyla beraber öğrenciler tarafından bazı soruların yanıtları araştırılıyor. Adayların bu sene ilk defa e-Devlet üzerinden de yapabileceği başvurulara dair YKS başvuru ücreti ne kadar sorusu soruluyor. Aynı zamanda YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak diye de merak ediliyor. İşte YKS ücreti 2021 ile ilgili detaylar...

YKS başvuru ücreti ne kadar? YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? YKS ücreti 2021

YKS başvuruları 4 Şubat itibarıyla başladı ve 2 Mart’a kadar devam edecek. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 2021 YKS birinci oturumu olan TYT 26 Haziran’da ikinci oturumu olan AYT ve üçüncü oturumu olan YDT 27 Haziran’da yapılacak. Adaylar başvurularını bugün itibarıyla elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak saat 10.00’dan sonra ais.osym.gov.tr üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Şimdi, YKS başvuru ücreti ödeme ile ilgili de bazı konular araştırılıyor. Peki, YKS başvuru ücreti nereye ödenecek? İşte detaylar...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar bu sene ilk defa YKS’ye e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinin en önemli aşamalarından bir tanesi de YKS başvuru ücretleri 2021 ile alakalı olan kısım. Çünkü adayların başvurularının geçerli olabilmesi için belirtilen süreler içerisinde ücretlerini belirtilen yerlere yatırmaları gerekiyor. Sınav ücreti her bir oturum için 90 TL olarak belirlendi. Bu noktada YKS başvuru ücreti nereden yatırılır sorusunun yanıtı da araştırılıyor.

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YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM’nin resmi internet sitesinde ödemelerin nereye yapılacağı ile ilgili de detaylı bilgi yer alıyor. Buna göre adaylar belirlenen bankalara, belirli yöntemlerle ve ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi aracılığıyla ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte ödemelerin yapılabileceği bankalar ve ödeme yöntemleri:

  • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
  • ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi

Adaylar, sınav giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce başlamak üzere alabilecekler. Belge üstünde adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileriyle fotoğrafı bulunacak.

YKS ÜCRETİ 2021 ÖSYM KARTLI ÖDEME SİSTEMİ EKRANI

YKS BAŞVURU ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ

Adayların başvurularının geçerli sayılması için mutlaka ücretlerini yatırmaları gerekiyor. 2 Mart’ta bitecek olan başvurular için son ücret ödeme tarihi ise ÖSYM’nin internet sitesindeki kılavuzda 3 Mart 2021 olarak belirtiliyor. Aynı zamanda sınav için geç başvuru günü ise 17-18 Mart 2021. Sınav ücretinin, 17-18 Mart 2021 tarihinde ödenmesi gerekiyor. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 2021 tarihlerinde ödenecek.

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