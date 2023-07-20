FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! YKS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! YKS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

20.07.2023 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçları son dakika açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. YKS sonuçları adayların erişimine açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yayımladığı duyuruya göre; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda yapılan üniversite sınavına giren adaylar, TC kimlik numarası ve şifreleri ile aldıkları puanı öğrenebilecekler. Peki, YKS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, sonuc.osym.gov.tr ekranı…

YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! YKS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

YKS sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. YKS sonuçları böylelikle erken açıklanmış oldu. Adaylar, 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen sınavdan aldıkları puana göre hayalini kurdukları bölümü tercih edebilecekler. Adaylar, ÖSYM tercih kılavuzu ile taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması gibi bilgileri baz alarak tercihte bulunacaklar. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan yazılı açıklama ve YKS sonuçları ekranı…

yks 1

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU

YKS sonuçları tarih bilgisi 20 Temmuz 2023 olarak duyurulmuştu. Fakat ÖSYM merakla beklenen açıklamayı bugün yaptı. YKS sınav sonuçları açıklandı.
yks 2

YKS SONUÇLARI 2023 EKRANI

YKS sonuçları için aşağıdaki linkten ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

kslskjlsi

ÖSYM YKS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

yks 3

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.

yks4
yks 6

YKS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından netleşecek. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

yks 10

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

yks 7

YKS TABAN PUANLARI 2022

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TABAN PUANLARI

yks 8

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

yks 9

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Üniversite tercihi yaparken pograma/fakülteye/üniversiteye dikkat edilmelidir. Adaylar kendi beceri ve potansiyellerini baz alarak seçim yapmalıdır.

Sıralama ve yüzdelik dilimi tercih işlemi yaparken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kavramların önemini bilerek ve önceki yıllardaki yüzdelik ve sıralama bilgilerini göz ününde bulundurarak tercih yapmak son derece önemlidir.

İlgi alanı ve sıralamaya dikkat edilmelidir.

En düşük başarı sırası uygulaması olan programlar 'ölü tercih' yapmamak için ideal. Öte yandan adayların gitmeyecekleri yerlere listelerinde yer vermemeleri gerekir.

Tercih kılavuzu iyi incelenmelidir. ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite tercih kılavuzunda yazan kural ve içeriklere dikkat edilmelidir.

Şehirden çok üniversite ve bilimsel, barınma, sosyal, dijital, fiziki gibi olanaklar göz önüne bulundurulmalıdır.

yks5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS sonuçları belli oluyor!YKS sonuçları belli oluyor!
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM YKS sonuçları yks yks sınav sonuçları

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Umre sitemi! "Kimsenin parasıyla..."

Umre sitemi! "Kimsenin parasıyla..."

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

İstenmeyen bebeklerin bırakıldığı kabinleri tanıttı! Gündem yarattı

Modern dünyayı reddetti! 40 yıldır mağarada tek başına yaşıyor

Modern dünyayı reddetti! 40 yıldır mağarada tek başına yaşıyor

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.