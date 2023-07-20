YKS SONUÇLARI 2023 AÇIKLANDI! YKS sonuçları nasıl öğrenilir? ÖSYM'den son dakika açıklaması!

YKS sonuçları açıklandı duyurusu ÖSYM tarafından yapıldı. YKS sonuçları böylelikle erken açıklanmış oldu. Adaylar, 17-18 Haziran'da TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilen sınavdan aldıkları puana göre hayalini kurdukları bölümü tercih edebilecekler. Adaylar, ÖSYM tercih kılavuzu ile taban puan, kontenjan ve başarı sıralaması gibi bilgileri baz alarak tercihte bulunacaklar. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan yazılı açıklama ve YKS sonuçları ekranı…

YKS SONUÇLARI BELLİ OLDU

YKS sonuçları tarih bilgisi 20 Temmuz 2023 olarak duyurulmuştu. Fakat ÖSYM merakla beklenen açıklamayı bugün yaptı. YKS sınav sonuçları açıklandı.



YKS SONUÇLARI 2023 EKRANI

YKS sonuçları için aşağıdaki linkten ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının ardından tercih dönemi başlayacak.





YKS TABAN PUANLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

YKS taban puanları 2023 için henüz açıklama yapılmadı. Bu seneye ait YKS taban puanları, üniversite yerleştirme işlemlerinin ardından netleşecek. ÖSYM YKS tercih kılavuzunu paylaşacak.

Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son yıl alım yaptığı puanlar yer alacak.

YKS TABAN PUANLARI 2022

Lisans ve lisans fakültelerinin son alım yaptığı 2022 puanları için tıklayınız:

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihleri için adaylar kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle işlem yapacak.

Geçtiğimiz sene başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmamıştı. Geçen sene, ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacağı aktarılmıştı. Adaylar, erişime açılan YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilmişti.

ÜNİVERSİTE TERCİHİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLİR?

Üniversite tercihi yaparken pograma/fakülteye/üniversiteye dikkat edilmelidir. Adaylar kendi beceri ve potansiyellerini baz alarak seçim yapmalıdır.

Sıralama ve yüzdelik dilimi tercih işlemi yaparken mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kavramların önemini bilerek ve önceki yıllardaki yüzdelik ve sıralama bilgilerini göz ününde bulundurarak tercih yapmak son derece önemlidir.

İlgi alanı ve sıralamaya dikkat edilmelidir.

En düşük başarı sırası uygulaması olan programlar 'ölü tercih' yapmamak için ideal. Öte yandan adayların gitmeyecekleri yerlere listelerinde yer vermemeleri gerekir.

Tercih kılavuzu iyi incelenmelidir. ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite tercih kılavuzunda yazan kural ve içeriklere dikkat edilmelidir.

Şehirden çok üniversite ve bilimsel, barınma, sosyal, dijital, fiziki gibi olanaklar göz önüne bulundurulmalıdır.





