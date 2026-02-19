FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yoğunluk başladı! 15 dakikada pişiyor ‘Onur duyuyoruz’

Kırklareli'nde ramazan ayına girilmesiyle fırınlarda "ramazan pidesi" mesaisi de başladı.

Yoğunluk başladı! 15 dakikada pişiyor ‘Onur duyuyoruz’

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pideleri iftar saatine yetiştirmek için fırın ustaları yoğun tempoda çalışıyor. Sabahın erken saatlerinde unu kazanlara dolduran ustalar, yaklaşık bir saat süren yoğurma işleminin ardından hamuru dinlenmeye bırakıyor.

Dinlenen ve belirlenen gramajlara göre bezelenen hamura pide formu veriliyor.

Vatandaşların talebine göre susamlı ve yumurtalı olarak hazırlanan pideler, odun ateşiyle ısıtılan fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişiriliyor. Ustalar, gün boyu üretimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yoğunluk başladı! 15 dakikada pişiyor ‘Onur duyuyoruz’ 1

Pide ustası Tuncay Kızılarslan, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan pidesi mesaisine başladıklarını söyledi.

Pide yapımının zahmetli bir süreç olduğunu belirten Kızılarslan, mesailerinin Ramazan Bayramı'na kadar devam edeceğini ifade etti.

FIRINLARIN ÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞUYOR

İftar saatine yakın fırın önlerinde yoğunluk oluştuğunu dile getiren Kızılarslan, vatandaşlara en lezzetli pideleri sunabilmek için titizlikle çalıştıklarını kaydetti.
Kızılarslan, ramazan ayının maneviyatının yüksek olduğuna işaret ederek, "Ramazan bize bolluğu, bereketi hatırlatıyor. Birine sıcak pide ulaştırdığımızda onur duyuyoruz" dedi.

Pide almak için fırına gelen Nedime Özbay da ramazanın ilk gününde pide almak için geldiğini belirterek, ramazan pidesinin kendine has bir lezzeti olduğunu söyledi.
Özbay, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de ramazanın ilk gününde marketlerde gıda denetimi yapıldıBalıkesir'de ramazanın ilk gününde marketlerde gıda denetimi yapıldı
Bakan Bayraktar, enerjide temel zorlukların talep artışı ve altyapı ihtiyacı olduğunu belirtti!Bakan Bayraktar, enerjide temel zorlukların talep artışı ve altyapı ihtiyacı olduğunu belirtti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ramazan pidesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.