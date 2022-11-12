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Yok böyle fırsatçılık! Kiracıların yaptığı "bu kadar da olmaz" dedirtti... Ev sahibinden bile çok kazanan var

12.11.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fahiş kira bedelleriyle birlikte ortaya çıkan ve her geçen gün artan kiracı-ev sahibi sorunlarına bir yenisi eklendi. Sorunlarda genellikle yüksek kira talep eden ya da fahiş artış yapmak isteyen ev sahiplerinden çıkarken bu kez tersi oldu. Kiracısını mağdur etmek istemeyen ve kirayı düşük tutan ev sahipleri, uyanık kiracılar nedeniyle zor duruma düştü. Çevresine göre daha az kira veren kiracılar, bu kez odaları başkasına kiraladı ve ev sahibinden fazla kazandı...

Yok böyle fırsatçılık! Kiracıların yaptığı "bu kadar da olmaz" dedirtti... Ev sahibinden bile çok kazanan var

Son aylarda sıkça karşı karşıya gelen kiracı-ev sahibi olaylarına bir yenisi daha eklendi ancak durum bu kez farklı. Ev sahibinin iyi niyetini fırsat bilen uyanık kiracılar, özellikle pahalı semtlerde, evlerini bir başkasına da kiraladı. Artan turist sayısı, öğrencilerin ev bulamaması gibi durumları kollayan kiracılar, ödedikleri bedelin çok daha üstüne kiralama yaptı. "Bana 5 bin lira ödüyor" diyen bir ev sahibi, kiracısının 6 bin TL kazandığını öne sürdü...

KİRACIDAN KİRALIK

Son dönemde kiracı ve ev sahibi arasında artan dava dosyalarına bir yenisi daha eklendi. Yüzde 25 kira sınırını delen ev sahipleri nedeniyle bazı kiracılar mağduriyet yaşarken şimdi de eski kiracısını zor duruma düşürmek istemeyen iyi niyetli ev sahipleri, mağdur oldu. Kira fiyatlarındaki afaki artış, turist sayısında yaşanan patlama ve öğrencilerin konut bulma sorununu fırsata çeviren bazı uyanık kiracılar 'korsan kiralama' yapmaya başladı.

KİRASI YÜKSEK OLAN SEMTLERDE YAYGIN

Sabah'ta yer alan habere göre, özellikle Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, Mecidiyeköy, Taksim gibi İstanbul'un gözde lokasyonlarda oturan kiracılar, bölgedeki kira fiyatlarındaki artışı fırsata çevirdi. İstanbul'a artan turist talebiyle birlikte online platformlar üzerinden günlük oda kiralayan kiracılar, aylık kiralarını da bedavaya getirip üstüne para kazanıyor. Bölgede günlük oda fiyatları 350 TL ila 1.500 TL arasında değişiyor.

ÖĞRENCİYE KİRALIK ODA 6 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Bir takım uyanıklar da öğrencilerin kiralık ev sorununu fırsata çeviriyor. Ev sahiplerinden genellikle 2+1 ya da 3+1 evleri kiralayan uyanıklar, evi döşeyip her bir odayı öğrencilere yurt gibi veriyor. Oda kiraları bölgesine göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 2 bin TL'den başlıyor. Bu fiyat 5-6 bin TL'ye kadar çıkıyor.

KİRACIDAN 6 BİN KAZANIYOR, EV SAHİBİNE 5 BİN VERİYOR

Bu durumu tespit edip kiracısına tahliye davası açan bir ev sahibi, "Eski kiracım olduğu için kira artışını sınırlı tuttum. Ancak 5 yıldır yalnız yaşayan kiracım benden habersiz ev arkadaşı almış. Ondan da 6 bin TL alıyormuş. Bana 5 bin TL veriyor, bin TL de cebine kalıyor" dedi.

EV TAHLİYE EDİLEBİLİR

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) ve İTO Gayrimenkul Komite Başkanı Hakan Akdoğan, kiracının evini kiraya vermesinin alt kiralama olarak tanımlandığını belirterek, "Bunun için sözleşmede 'alt kiralama yapabilir' ibaresinin eklenmesi gerekiyor. Eğer ev sahibinden habersiz yapılıyorsa ev sahibi evi tahliye ettirebilir" dedi. Bazılarının ev sahiplerine fark ettirmeden 'alt kiralama yapılabilir' ibaresini sözleşmeye eklediğini anlatan Akdoğan, ev sahiplerinin sözleşmeleri iyi okumaları yönünde uyarıda bulundu.

"KİRACIYA TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kiracının ev sahibinden habersiz kiralama yapmasının emniyeti suistimale girdiğini söyledi. Ağaoğlu, "Gerçek ev sahipleri, bilmediği ya da tanımadığı kişilere evi kiraya verildiği için mağduriyet yaşayabilir. Burada Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kiracısına maddi manevi tazminat davası açabilir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kiracı kiralık konut ev sahibi

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