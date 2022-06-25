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'Yok böyle zam' diyerek isyan ettiler: 27 Haziran’dan itibaren şeker fiyatlarında yüzde 67'lik artış!

25.06.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 37-67 oranlarında zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada kararın 27 Haziran’dan itibaren geçerli olduğu ifade edildi. Haber sosyal medyada da geniş yankı buldu.

'Yok böyle zam' diyerek isyan ettiler: 27 Haziran’dan itibaren şeker fiyatlarında yüzde 67'lik artış!

Türkşeker, şeker fiyatlarına yüzde 37-67 oranlarında zam yaptığını duyurdu. Türkşeker, 27 Haziran itibariyle bazı discount marketler ve Tarım Kredi için 390 TL'den verdiği 50 kilogramlık kristal şekerin fabrika satış fiyatına yüzde 67 zam yaparak 650 TL'ye çıkardı. Türkşeker, diğer müşterileri için ise yine 50 kilogramlık şeker çuval fiyatını 500 TL'den 750 TL'ye yükselterek yüzde 36,4 zam yaptı.

Türkşeker'den yapılan açıklamada, "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlenmiştir" denildi.

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BİR YILDA 17,5 LİRA ZAM

Son bir yılda şekerin kilosu 6,5 TL’den 24 TL’ye, çuvalı yaklaşık 220-250 TL’den 1.100 TL’ye yükseldi. Nisan ayında marketlerdeki toz şekerin fiyatı 12 ile 15 TL arasında değişiyordu, Mayıs ayı itibariyle ortalama şeker fiyatları 24 liraya kadar yükseldi. Özellikle nisan ayından mayıs ayına yansıtılan 2 kat fiyat artışlarını aşağı çekebilmek için geçen ay 400 bin ton kamış veya şeker pancarı ithalatından vergi alınmaması kararı alınmıştı.

Vatandaşların karar tepkisi sosyal medyada geniş yankı bulurken, “Şeker, sigara, alkol, ekmek böyle giderse sağlıklı bir toplum olacağız”, “Yok böyle bir zam!” gibi eleştiriler yapıldı.

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