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YÖK'ten ek ödeme müjdesi: Yüzde 100 artırıldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.01.2024 15:09 | Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite hastanelerindeki yan dal uzmanları ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin ek ödemelerini artırdı. Ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

YÖK'ten ek ödeme müjdesi: Yüzde 100 artırıldı

YÖK tarafından hazırlanan, "Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, üniversite hastanelerinde görev yapan yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış yan dal uzmanı ve yan dal asistan-araştırma görevlilerinin taban ödemeleri yüzde 100 artırıldı.

Yan dal uzmanlık eğitimi almakta olan asistan ve araştırma görevlilerinin taban ödemeleri ise yüzde 50 oranında artırıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Asistan YÖK ek ödeme
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