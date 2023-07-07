Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin TL oldu, eski fiyattan harç ödemek isteyenler e-Devlet'i kilitledi

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda 'Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' 6 bin liradan 20 bin liraya yükseltildi.

E-DEVLET KİLİTLENDİ

Karar yürürlüğe girmeden hemen önce telefon izin bedelini eski fiyat 6 bin liradan ödemek isteyenler e-Devlet'e hücum etti. E-Devlet'te oluşan yoğunluk nedeniyle sistem kilitlendi.

İSYAN ETTİLER

Vatandaşlar hem yurt dışından getirilen telefon harcı için yapılan 14 bin liralık zamma, hem de e-Devlet'te ödeme yapılamamasına sosyal medya üzerinden isyan etti.

