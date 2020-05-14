Yolcu otobüsü bilet fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Fiyatlardaki son değişiklik Resmi Gazete'de

Koronoavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalardan en çok etkilenen iş kollarında biri de otobüs firmaları oldu. Öyle ki seyahat kısıtlamalarıyla beraber otobüsle seyahat neredeyse durma noktasına geldi. Maliyetleri karşılamakta zorlanan otobüs firmalarını rahatlatacak haber Bakanlık'tan geldi.

OTOBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturdu.

TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi.