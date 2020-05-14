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Yolcu otobüsü bilet fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Fiyatlardaki son değişiklik Resmi Gazete'de

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 07:39 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok ile seyahat kısıtlaması getirilirken otobüs firmaları da mali giderleri karşılayamamaktan şikayet ederek bilet fiyatlarında büyük artışlara gitmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otobüs firmalarının maliyetlerini dikkate alarak 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesi oluşturuldu. Peki yolcu otobüsü bilet fiyatları ne kadar kaç TL oldu? İşte Resmi Gazete'de yer alan otobüs bileti fiyatlarındaki değişiklikler...

Yolcu otobüsü bilet fiyatları ne kadar kaç TL oldu? Fiyatlardaki son değişiklik Resmi Gazete'de

Koronoavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalardan en çok etkilenen iş kollarında biri de otobüs firmaları oldu. Öyle ki seyahat kısıtlamalarıyla beraber otobüsle seyahat neredeyse durma noktasına geldi. Maliyetleri karşılamakta zorlanan otobüs firmalarını rahatlatacak haber Bakanlık'tan geldi.

OTOBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL OLDU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığında firmaların maliyetlerini dikkate alarak, 31 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere tavan ücret tarifesini oluşturdu.

TABAN/TAVAN ÜCRET TARİFESİ RESMİ GAZETE'DE

Bakanlığın Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda kara yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere taban ve tavan ücret tarifesi belirlendi.

ÇOCUK VE ENGELLİLER İÇİN ZORUNLU İNDİRİM

Belirlenen tavan ücret tarifesi Katma Değer Vergisi (KDV) dahil olarak tespit edilirken, çocuklar ve engelliler için yapılan zorunlu indirimler ayrıca uygulanacak.

OTOBÜS FİYATLARI TAVAN ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Buna göre, tavan ücretler yol mesafesine göre değişiklik gösteriyor. 101-115 kilometre arası seyahatlerde 100 lira, 301-350 kilometre arası 150 lira, 626-700 kilometre arası 175 lira, 701-800 kilometre arası 200 lira, 901-1000 kilometre arası 250 lira tavan ücret alınacak. 2001 ve üzeri yol mesafesinde ise 500 lira tavan ücret uygulanacak.

Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda belirlenen ücretlere geçiş ücreti de eklenecek.

Taban ücret olarak uygulanacak tarife, bu tebliğle belirlenmiş tavan ücretin üzerinde olması halinde tavan ücret tarifesi uygulanacak.

Tebliğe göre 31 Temmuz'a kadar yol mesafesine göre uygulanacak tavan ücret tarifesi şöyle:

tarife

TERMİNALLERDE OTOPARK ÜCRETLERİNE TAVAN FİYAT

Öte yandan Bakanlığın Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere ilişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kara yolu yolcu taşımacılığı alanında terminal işletmeciliği yapmaya yetkili olan işletmecilerin, terminallerden çıkış yapan taşıtlar ile terminal alanı içerisinde bulunan otoparkları kullanan taşıtlardan alabilecekleri tavan ücretler de belirlendi.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Yuh
bence cok az o para milletin cebindeki sigara parasi dahada arttir
iyice saçma bir sistem olmaya başladınız zaten milletin cebinde para yol
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