Yolcularına koronavirüsü nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı tanıdılar

Havayolunun aldığı karara göre; 12-28 Mart 2020 tarihleri arasındaki uçuşlarda seyahat edecek Onur Air yolcuları isterlerse biletlerini ücretsiz olarak iptal edebilecek. Yolcular isterlerse de uçuşunu 1 Nisan 2020 tarihi sonrasındaki başka bir uçuşla ücret farkı ödemeden değiştirebilecek. Yolcular, ücretsiz iptal ve değişiklik işlemlerini 11 Mart 2020 saat 17:00’ye kadar 0850 210 66 87 numaralı Onur Air Çağrı Merkezi’nden veya biletin satın alındığı acenteden gerçekleştirebileceği duyuruldu.

KAYNAK:DHA

