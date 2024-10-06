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Yolun sonu görünüyor... Çinli şirketler bir adım önde! iPhone 16 yüzleri güldürmedi! Apple için risk çanları çalıyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.10.2024 08:59
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Teknoloji sektörünün göz bebeği Apple için risk çanları çalınmaya başladı. Çin, otomotiv sektöründe Alman devleri bir bir sollarken şimdi de telefon devi Apple'ı tahtından edeceği konuşulmaya başlandı. Peki bunun sebebi ne? iPhone 16 istenilen kadar ilgi gördü mü? İşte cevabı...

Yolun sonu görünüyor... Çinli şirketler bir adım önde! iPhone 16 yüzleri güldürmedi! Apple için risk çanları çalıyor!

Çin, teknolojisi ile son zamanlarda adından söz ettirmeyi başardı. Otootiv sektöründe büyük markaları elektrikli araçları ile sollarken şimdi de sıra telefonlar için geldiği konuşulmaya başlandı.

Türkiye'nin haberine göre, Apple dünyanın göz bebeği olarak yerini koruyorken tahtının sarsılmaya başladığı veriler tarafından neredeyse ispatlanmış bir halde. Lansmanı yeni yapılan iPhone 16'nın umduğunu bulamadığı ifade ediliyor.
Gelen raporlara göre firma yonga tedarik zincirine ekim-kasım-aralık dönemi için 3 milyon adet kesinti yapılması talimatını verdi. Bu da Phone 16 satışlarının yüzde 15 civarında azalacağını gösteriyor.

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Ancak asıl sorun Çinli telefon markalarının Apple'ı tahtından etmeye adeta hazırmış gibi görünmesi. Huwai, Xiaomi, Oppa, Vivo gibi Çinli markalar ilk 10 arasında yer alıyor. Samsung adet bazında ilk sırada yer alırken, Apple ise en fazla kasasını dolduran şirket. Marka olarak hep üst sıralarda konumlayan Apple ancak ilk defa bu denli ciddi bir riskle karşı karşıya.

YAPAY ZEKA ÖN PLANA ÇIKARIYOR!

Çinli telefonlarının yapay zeka ve kamera alanında önemli teknolojilere imza atması ayrıca telefonları adeta bir asistana dönüştürmesi Apple'ın geri planda kalmasına neden olabilir.

ARK Invest tarafından yayımlanan yeni rapora, Apple’ın henüz bir büyük dil modeli başlatmadığı gibi beklenen AI özellikle iPhone 16 modelinde de yer almadı. ARK Invest raporu, yapay zekâ teknolojisindeki hızlı ilerlemenin teknoloji sektöründeki güç dengelerini değiştirebileceğini öne sürüyor.

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BAZI HAMLELER İÇİN GEÇ KALABİLİR

Apple'in Huwaei nedeniyle Çin'de kan kaybetmeye başlaması ise gözlerden kaçmadı. Çin'in hızlı bir şekilde arayı kapatmaya başlaması Apple için risk oluşturmaya devam ediyor.

Ayrıca Çin’de herhangi bir yapay zekâ sohbet robotunun kullanılması için devlet onayı aranıyor. Apple, yapay zekâ özellikleri için OpenAI’nin teknolojisine güvendiğinden, Çinli kullanıcıların bunlara erişmek için VPN üzerinden bağlanması gerekiyor. Apple, AI yeteneklerini geliştirmek için Baidu gibi şirketlerle ortaklıklar araştırıyor ancak bu tür hamleler çok geç olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Apple
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