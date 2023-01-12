Yönetici memura çifte zam müjdesi! 10 bin liraya varan ek zam verilecek

2023 asgari ücret rakamının belirlenmesinin ardından emekli ve memura yapılacak olan zam oranı da netlik kazandı. Memur ve emeklilerin ocak ayı maaş zammının yüzde 30 olmasına yönelik düzenleme Meclis'te kabul gördü. Böylelikle memurlar yeni maaşlarını alacakları günü bekleyemeye başladılar. Ancak yönetici memura çifte zam müjdesi geldi. İşte tüm ayrıntılar...

YÖNETİCİ MEMURA EK ZAM

Memurlar için, yeni maaşlar 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 30 zam ile hesaplanacak. Ancak bu durum üst yönetici pozisyonundaki bazı memurlar için farklı olacak. Yönetici memurun maaş zammı ise daha yüksek oranda hesaplanacak.

Üst yönetici memurların çifte zam almasını sağlayacak düzenleme ise 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek ek gösterge düzenlemesi. NTV'nin haberine göre; yasanın 60. maddesiyle, yönetici pozisyonundaki memurlar için 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacak şekilde ek maaş artışı söz konusu olacak.

KİM NE KADAR EK ZAM ALACAK?

madde kapsamındaki ek zam tutarı, bin 730 lira ile 10 bin 700 lira arasında değişiklik gösteriyor.

***Buna göre ek zam;

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Diyanet İşleri Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreteri için 5 bin 850 lira olacak.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, il valileri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Özelleştirme İdaresi Başkanı, 5 bin 330 lira ek zam alacak.

Genel müdür 6 bin 800 lira, genel müdür yardımcıları 4 bin 770 lira, Daire Başkanı ve bakanlıkların Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan il müdürü, bölge müdürü, il emniyet müdürü, il müftüsü, vergi dairesi başkanları, 2 bin 600 lira ek zam alacak.

Diğer illerdeki il ve bölge müdürü, emniyet müdürü, müftü, vergi dairesi başkanlarının ek zam tutarı ise bin 730 lira olacak.

Ek zamda en yüksek tutar, birinci sınıf olup birinci derecenin dördüncü kademesindeki mülki idare amirleri için 10 bin 700 lira olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı 6 bin 500 TL, Gelir İdaresi Başkanı 6 bin 500 TL, Sosyal Güvelik Kurumu Başkanı 6 bin 500 TL, Genel Müdür 6 bin 800 TL, Cumhurbaşkanı Danışmanı 5 bin 200 TL ve Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri 10 bin 7000 TL zam alacak.

