Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl açılır?

Youtube, muhteşem üçlü olarak anılan Chad Hurley, Jawed Karim ve Steve Chen tarafından 2005 yılında kurulan popüler bir sosyal ağdır. Youtube’a ilk video, sitenin kurucularından Jawed Karim aracılığıyla “San Diego Hayvanat Bahçesi” adıyla yüklenmiştir. Videolar üzerinden kişilerin birbirine erişim sağlaması için kurulan Youtube, 2016 yılından sonra markaların ve bireysel olarak kişilerin dikkatini çekmeye başladı. Daha sonraki dönemlerde Youtuber olarak isimlendirilen kişiler, siteye çeşitli nedenlerle video paylaşmaya başladı. Böylece Youtube milyonlarca kişiye erişim sağlanabilen ve yüksek kazançların elde edilebildiği yeni bir iş sektörü haline dönüştü.

Youtube’dan Para Nasıl Kazanılır?

Youtube’dan para kazanmak isteyenlerin ilk adımda Youtube İş Ortağı Programı’na başvurulması ve programa kabul edilmesi gerekir. Bunun için kişilerden Youtube kanalı oluşturması beklenir. Kanalın adı, paylaşım yapılacak içerikler ve kanalın görselleri tamamen kişilerin tercihlerine bağlı olarak düzenlenir. Ancak bu noktada; Youtube’nin genel toplum kurallara aykırı içeriklere ve telif problemleri nedeniyle kullanılan müziğe dikkat ettiğini söylemek gerekir. Aktif olarak içerik üretenler belirlenen kurallara uyulması halinde para kazanma özelliğini aktifleştirebilirler.