Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl açılır?

Youtube, muhteşem üçlü olarak anılan Chad Hurley, Jawed Karim ve Steve Chen tarafından 2005 yılında kurulan popüler bir sosyal ağdır. Youtube’a ilk video, sitenin kurucularından Jawed Karim aracılığıyla “San Diego Hayvanat Bahçesi” adıyla yüklenmiştir. Videolar üzerinden kişilerin birbirine erişim sağlaması için kurulan Youtube, 2016 yılından sonra markaların ve bireysel olarak kişilerin dikkatini çekmeye başladı. Daha sonraki dönemlerde Youtuber olarak isimlendirilen kişiler, siteye çeşitli nedenlerle video paylaşmaya başladı. Böylece Youtube milyonlarca kişiye erişim sağlanabilen ve yüksek kazançların elde edilebildiği yeni bir iş sektörü haline dönüştü.
Youtube’dan para kazanmak isteyenlerin ilk adımda Youtube İş Ortağı Programı’na başvurulması ve programa kabul edilmesi gerekir. Bunun için kişilerden Youtube kanalı oluşturması beklenir. Kanalın adı, paylaşım yapılacak içerikler ve kanalın görselleri tamamen kişilerin tercihlerine bağlı olarak düzenlenir. Ancak bu noktada; Youtube’nin genel toplum kurallara aykırı içeriklere ve telif problemleri nedeniyle kullanılan müziğe dikkat ettiğini söylemek gerekir. Aktif olarak içerik üretenler belirlenen kurallara uyulması halinde para kazanma özelliğini aktifleştirebilirler.
Youtube kanalı açmak, oldukça basit birkaç işlemden oluşur. Hatta günümüzde çoğu kişi fark etmeden kendi adına kanal oluşturur. Youtube kanalı aslında üyelikle temelde aynı şekilde ilerler, eğer Youtube’da bir kanala abone olabiliyorsanız; bu kanalınız olduğu anlamına gelir. Youtube kanalı açmak için izlenmesi gereken adımlar belirlenmiştir:
Kişisel Youtube kanalını kurmak isteyenlerin Google Hesabını oluşturarak Youtube uygulamasına giriş yapması gerekir:
İşletme, marka adına oluşturulmak isteniyorsa; bu işlemin adımları kişisel Youtube kanalı oluşturma için yapılanlar ile aynı şekilde işler. Marka hesabı ile Gmail üzerinden Youtube kanalına girilmesi beklenir. İşletme için Youtube kanalı oluşturma adımları belirlenmiştir:
Youtube’da oturum açtıktan sonra, sol menüde bulunan Kanal ve Durum özelliklerine giriş yapın. Bu kategorinin altında bulunan “para kazanma” yazısının yanındaki “etkinleştir” sekmesine tıklayın. Ekranda belirlenen şartları okuduktan sonra belirtilen adımları takip edin.
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