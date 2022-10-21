YouTube Premium abonelik ücretlerine zam! YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu?

YouTube Premium abonelik ücretleri zam haberleri zonrası internette araştırılıyor. Yapılan açıklamaya göre; bireysel abone kategorisinde olan hesaplar bugünden itibaren 13 lira daha fazla ödeme yapacak. Peki, YouTube Premium abonelik ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Güncel bireysel, aile ve öğrenci YouTube Premium abonelik fiyatları ile konuya ilişkin detaylar haberimizde...

YOUTUBE PREMIUM ABONELİK ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

YouTube tarafından yayımlanan bilgilere göre bireysel abone kategorisinde olan hesaplar 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren 13 TL daha fazla ödeme yapacak. Bu aboneliğin yıllık ücreti 299.99 TL.

YOUTUBE PREMIUM AİLE ÜYELİĞİ FİYATI NE KADAR?

YouTube Premium aile üyeliği fiyatı aylık 59.99 lira olarak güncellendi.

YOUTUBE PREMIUM ÖĞRENCİ ÜYELİĞİ FİYATI KAÇ TL?

​

YouTube Premium öğrenci üyeliği ücreti bir aylık ücretsiz deneme süresinden sonra aylık 19.49 lira olarak güncellendi.

YOUTUBE'DAN 'ZAM' AÇIKLAMASI

YouTube'dan yapılan 'zam' açıklaması şu şekilde:

"YouTube Premium ile sevdiğiniz videoları, içerik üreticileri ve müzisyenleri daha rahat takip edebilmeniz için kesintisiz YouTube keyfi sunuyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için aylık ₺16,99 olan Premium aboneliğinizin fiyatını aylık ₺29,99 olarak güncelleyeceğiz.

Bu değişiklik, 21 Kasım 2022 tarihinde veya sonrasında başlayan bir sonraki faturalama döneminizde uygulanacak. Hesabınızın durumunu ve faturalama bilgilerinizi kontrol etmek için Ayarlar > Satın Alınanlar ve Üyelikler sayfasına gidin. Tüm üyeler diledikleri zaman aboneliklerini buradan askıya alabilir veya iptal edebilir."

