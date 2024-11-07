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YouTube Premium'dan yeni zam! Fiyatlar yüzde 38 arttı... Daha düşük maliyetli paket de çıkardı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.11.2024 12:46
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Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Güney Amerika'daki birçok bölgedeki fiyat artışlarının ardından bugün Youtube Premium, Türkiye'deki abonelik ücretlerinde de ciddi bir zam yaptı. Aylık abonelik ücreti, yüzde 38 oranında bir artış kaydedildi.

YouTube Premium'dan yeni zam! Fiyatlar yüzde 38 arttı... Daha düşük maliyetli paket de çıkardı

Video izleme platformu olan YouTube'un YouTube Premium kısmına zam geldi. Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Güney Amerika'da daha öncesinde zam yapmıştı. Aylık abonelik ücreti, yüzde 38 oranında bir artışla 57,99 TL'den 79,99 TL'ye çıkarıldı.

YouTube Premium'un 1 yıllık abonelik ücreti 579,99 TL olarak belirlenirken, aile paketi fiyatı 159,99 TL'ye yükseldi. Öğrenciler için ise yeni abonelik ücreti 52,99 TL olarak güncellendi.

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ESKİ FİYAT VE YENİ FİYAT

Bireysel Paket 57,99 TL 77,99 TL
Aile Paketi 115,99 TL 159.99 TL
Öğrenci Paketi 37,99 TL 52,99 TL

DAHA DÜŞÜK MALİYET İÇİN: YOUTUBE PREMİUM LİTE

Daha düşük maliyetli bir seçenek arayanlar için YouTube, "Premium Lite" adlı daha uygun fiyatlı bir paket sunmaya başladı. Reklamları azaltmayı amaçlayan Premium Lite paketi, Avrupa’da aylık 5,99 euro fiyatla satışa sunuluyor. Standart aboneliğe göre daha ucuz olan bu paket yalnızca reklamları kaldırıyor, ancak tam Premium abonelikte bulunan diğer özellikleri içermiyor.

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Anahtar Kelimeler:
youtube
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