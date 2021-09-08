Yüksek emekli maaşı mümkün! Uygula paran artsın

Her işverenin haklarını bilmesi gerektiği gibi, işçilerin de haklarını A’dan Z’ye bilmesi son derece önemli. Çünkü hakkınızı bilirseniz, emekliliğinizde hak ettiğiniz maaşı da alırsınız. Şöyle ki çalışırken alacağınız birkaç önlemle birlikte yüksek emekli maaşı alabilmeniz mümkün. Bu önlemleri uygularsanız paranız artacak. İşte detaylar…

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Emeklilik hesaplaması yapılırken, kişinin işe giriş tarihine, yaşına ve doldurduğu prim gün sayısına bakılmaktadır. Maaşınız ise yatan primlere göre değişkenlik gösteriyor. Peki alacağınız birkaç önlemle yüksek emekli maaşı alabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte o önlemler…

1- Eğer imkanınız varsa birden fazla yerde sigortalı çalışmak prime esas kazancınızı yükseltecektir. Kaç yerde sigortalı olursanız olun, 1 ayda 30 gün sayılır. Ancak kazancınız toplanacağından yükselir.

2- BAĞ-KUR yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı. SSK'dan emekli olma imkanınız varsa; isteğe bağlı sigorta, tarım SSK, tarım Bağ-Kur, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini ikinci planda tutun.

3- Hangi kurumda olursanız olun son 3.5 yılda (1261 gün) SSK'lı olursanız emekliliğiniz SSK şartlarından hesaplanacak. Yüksek kazanç bildirerek hem daha erken emekli olur hem de yüksek maaş alırsınız.

4- Emeklilik başvurusu yaparken doldurulan 'Tahsis Formu'ndaki bakmakla yükümlü kişi hanesine 'eş', 'çocuk' gibi yakınlarınızı eklemeyi unutmayın.

5- Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Dolayısıyla öncelikle gerçek maaşınızın bordroda olmasına özen gösterin. Asgari ücretten gösterilmesine razı olmayın. Ayrıca düzenli nakit ödemeleriniz varsa brüt kazanca eklenmesini sağlayın.

6- Emekliliğinizi planlarken son 1-2 yılı düşünmeyin. Eğer imkan varsa 8-10 yıl öncesinden yapın. Böylece alacağınız maaşı daha da artırabilirsiniz. Çünkü maaş hesaplarken kazançlarınızın tamamına bakılıyor.

7- Çok fazla günü olmak tek başına maaşı etkilemiyor. Hatta günü daha az olan birisi günü fazla olandan daha çok maaş alabiliyor. Burada sizin brüt maaşınız yani prime esas kazancınız önemli.



