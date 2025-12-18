FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yüksek hızlı trende rekor yolculuk! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 11 yıllık süreçte milyonlarca vatandaşa güvenli ve konforlu ulaşım sağladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, hat üzerinde bugüne kadar toplam 13 milyon yolcu seyahat etti.

Yüksek hızlı trende rekor yolculuk! Bakan Uraloğlu açıkladı
Cansu Akalp

Uraloğlu, Konya-İstanbul YHT Hattı'nın işletmeye alınışının 11. yılına ilişkin açıklama yaptı. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen YHT seferlerinin, her geçen gün artan yolcu ilgisiyle sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, Konya-İstanbul hattında 18 Nisan 2025 tarihinde 7 bin 321 yolcuyla en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşıldığı vurguladı.

GÜNLÜK ORTALAMA 4 BİN 856 KİŞİ SEYAHAT ETTİ!

Uraloğlu, hattın yıl içindeki kullanım detaylarına değinerek, "Konya-İstanbul hattında, 2025'te günlük ortalama 4 bin 856 kişi YHT ile seyahat ederken, yıl boyunca toplam 1,7 milyon yolcu taşındı. 2024'te ise bu sayı, yaklaşık 1,5 milyon olarak gerçekleşti. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kadim başkenti Konya ile Osmanlı Devleti'nin kadim başkenti İstanbul'u birbirine bağlayan bu hat, 11 yılda 13 milyon yolcuya güvenli ve konforlu ulaşım sundu. Konya-Eskişehir bağlantısıyla birlikte, toplam 13 milyon 633 bin vatandaşımız seyahat etti." ifadelerini kullandı.

Yüksek hızlı trende rekor yolculuk! Bakan Uraloğlu açıkladı 1

HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM!

YHT setlerinin ekonomi, business, loca ve engelli yolcular için özel bölümler barındırdığını, restoran hizmetiyle birlikte toplam 483 yolcu kapasitesine sahip olduğunu aktaran Uraloğlu, demir yollarında da herkes için erişilebilir ulaşım vizyonunu titizlikle uyguladıklarını kaydetti.

YHT KONYA'DAN KARAMAN'A UZANDI

Uraloğlu, hızlı tren hattının Karaman'a kadar uzatılmasıyla birlikte, yük taşımacılığında da kalite artışı sağlandığına işaret ederek, "8 Ocak 2022 itibarıyla Ankara-Karaman ve İstanbul-Karaman arasında YHT işletmeciliğine geçildi. Bu hatlarda bugüne kadar 4 milyon 625 bin 118 yolcu seyahat etti." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret sonrası sil baştan değişecekAsgari ücret sonrası sil baştan değişecek
Sigara paketlerinde büyük değişim! Yeni paketler gündem olduSigara paketlerinde büyük değişim! Yeni paketler gündem oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hızlı tren Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Sercan Yaşar itirafçı olup tahliye edildi!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

Burun ameliyatı oldu hayatı kabusa döndü!

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

İcardi'den manidar paylaşım: "Bana saldırırlarken, kendi sonlarını imzalıyorlar"

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

Cansever'den üzen haber! Kansere yakalandı: Hasta yatağından fotoğraf paylaştı

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması: 'Bizimle kimse görüşmedi masada yokuz'

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

500 milyon TL'lik servet terk edildi: Çürümeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.