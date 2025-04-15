Yüksek maaş alanlar için harekete geçildi! Tek tek belirlenip evlerine tebligat gönderilecek

Maaşı yüksek olan çalışanlar için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz yıl boyunca tek bir işverenden 3 milyon liranın üzerinde gelir elde eden vatandaşlar ile birden sonraki işverenden 230 bin liradan fazla ücret alanların beyanname verme süresi 7 Nisan'da sona erdi.

EVLERİNE TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), beyanname vermesi gerekip de vermemiş olanları geçmiş yıllara göre artık çok daha kolay tespit edebiliyor. Banka ve sigorta kayıtları, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan bildirimler başta olmak üzere çeşitli kanallardan elde edilen veriler analiz edilerek beyanname vermemiş mükellefler saptanıyor.

GİB, beyanname döneminin sonunda bir önceki yıl gelir elde ettiği halde beyanname vermeyenler ya da eksik beyanda bulunanları araştırmaya başlıyor. Tespit edilen bu kişiler vergi dairelerine bildiriliyor. Vergi dairesinin tebligatta bulunduğu kişiler hem geçen yıl elde edilen kazanca göre hesaplanan vergiyi hem de vergi ziyaı cezasını ödemek zorunda kalıyorlar.

TEBLİGAT GELMEDEN BAŞVURAN CEZA ÖDEMEYECEK

Vergi dairesinden tebligat yapılmadan Vergi Usul Kanunundaki “pişmanlık” hükümlerinden yararlananlar vergi ziyaı cezası ödemekten kurtularak, sadece kazanca göre hesaplanan vergiyi ödüyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamada, gelirlerini zamanında beyan etmeyen kişilere çağrıda bulunarak, vergi daireleri harekete geçmeden pişmanlıkla beyanname verebileceklerini hatırlattı.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır