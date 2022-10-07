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Yüksek maaş alanların emekli maaşları düşük olabilir! Bu detaya dikkat

07.10.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanların bir kısmının ek iş yapma veya ayrı iki işte çalışa imkanı bulunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatına bakıldığında yasal olarak, iki iş yerinde çalışmanın bir sorunu yoktur. Ancak bu noktada, iş sözleşmesi veya toplu sözleşmelerinde bunu yasaklayan bir maddenin bulunmaması gerekiyor.

Yüksek maaş alanların emekli maaşları düşük olabilir! Bu detaya dikkat

Çalıştığınız iki yerden adınıza prim yatabilir, bu durumun SGK açısından herhangi bir sakıncası bulunmuyor. Ancak sözleşmede aksi yer alıyorsa, tazminatsız işten çıkarılabileceğinizi de unutmamanız gerekiyor. İki yerde çalışanların aklına ilk gelen soru ise emeklilik vakitleri ve emekli maaşları oluyor. İşte ayrıntılar...

Yüksek maaş alanların emekli maaşları düşük olabilir! Bu detaya dikkat

İKİ İŞ YERİ DE SGK'YA PRİM ÖDER

İki ayrı işte çalışan birey için SGK'ya iki farklı prim ödenir. İşyeri, zaten sigortalı olduğunuz için bildiriminizi yapmaktan kaçınırsa suç işlemiş olur.5510 sayılı yasanın 92. maddesinin ilk fıkrasında konuyla alakalı şu ifadeler yer alıyor: "Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir."

Bu durumda kişi için iki farklı yerden kazanç bildirilir, prim yatırılır. SGK mevzuatı bir ayı 30 gün bir yılı da 360 gün olarak kabul ediliyor. Böylece, sizin çalışana işyerinden priminiz yatarsa yatsın bir ay 30 gün üzerinden hesaplanır ve prim günü 30 gün olarak artar.

Bir iş yerinden 6000 bin lira diğerinden 5500 TL brüt ücret gösterilen bir işçinin prime esas kazancı 11.500 TL olacak ve durumun, kişinin emekli maaşı üzerinde olumlu bir etkisi olacak.

Yüksek maaş alanların emekli maaşları düşük olabilir! Bu detaya dikkat

Çalışma hayatı boyunca SGK'ya bildirilen prime esas kazançlar emekli maaşının belirlenmesinde önemli noktadır. Kazanç fazla ise emekli maaşı da yüksek olur. Emekli maaşı hesaplanırken üç dönem göz önünde bulundurulur. 9 Eylül 1999 öncesi dönemde daha yüksek aylık bağlama oranı ve gösterge rakamları kullanılır. 9 Eylül 1999- 2008 arasında ise aylık bağlama oranları değişir ve güncelleme rakamları devreye girer. 2008 sonrasında ise yine büyüme rakamları ve enflasyon oranları ile aylık bağlama oranı birlikte kullanılır. Bu şekilde üç ayrı hesap yapılır ve toplandıktan sonra emekli maaşı belirlenir.

Yüksek maaş almasına rağmen SGK'ya asgari ücretten bildirilen çalışanların emekli maaşları düşük olur. Aynı zamanda alacakları tazminat rakamı da düşer. Bu sebeple gerçek maaşın bordroda olması oldukça önemlidir.


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sgk emeklilik
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