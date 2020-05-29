Yüksek maaşıyla en gözde meslek oldu! İlkokul mezunu bile 4300 TL alıyor...

Bekçilik mesleğinin kökenleri Osmanlı İmparatorluğuna kadar dayanır. Osmanlı İmparatorluğunda "ases" olarak isimlendirilen bekçi statüsündeki kişiler yeniçerilere yardımcı olmak için görevlendirilmişti. 24 Nisan 1914 Çarşı ve Mahallat Bekçileri Hakkındaki Kanun ile göreve başlayan bekçiler günümüzde de faaliyetlerini sürdürüyor.

Kamu görevlisi statüsünde değerlendirilen bekçiler, emniyet güçleri sınıfında yerini almıştır. Özellikle geceleri kendi görev yerlerinde asayiş ve güvenliği sağlamak amacıyla hizmet veren bekçiler, silahlı kolluk kuvvetleri klasmanında bulunur. Özel durum ve haller dışında 22.00- 6.00 saatleri arasında mesai yapan bekçilerin görevleri belirlenmiştir. Bekçilerin görev ve sorumlulukları nelerdir? Bekçi olmak için kişilerin yerine getirmesi gereken koşullar nelerdir? Bekçi maaşları ne kadardır? Mahalle ve çarşıların kahramanları bekçilere dair merak edilenler...

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

Bekçi alımlarında adaylar 3 aşamalı sınava tabi tutuluyor. Yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulan adayların başarılı olması durumunda bekçilik için görev yerlerinin ataması yapılıyor.