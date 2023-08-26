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“Yükte ağır, pahada hafif! Kurtulmaya çalışıyorum…” Madeni paralar için enteresan araştırma: 4 kişiden 3’ü o konuda hemfikir

26.08.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cebimizde cüzdanımızda çantamızda bolca bulunan madeni paralarla yapılan alışverişin, adeta kredi kartı gibi hissettirdiği yani satın alınan ürüne hiç para ödenmemiş hissi yaşattığı ortaya çıktı.

“Yükte ağır, pahada hafif! Kurtulmaya çalışıyorum…” Madeni paralar için enteresan araştırma: 4 kişiden 3’ü o konuda hemfikir

5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira… Türkiye’de piyasada madeni para olarak bunlar bulunuyor. Ve yapılan bir araştırmaya göre insanların yüzde 74’ü cebindeki madeni para ile bir şey satın aldığında o ürünü bedavaya almış gibi hissediyor. Yani adeta para harcamamış hissine kapılıyor.

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Araştırmaya katılan 4 kişiden 1’ine göre ise ister madeni olsun ister kağır para, cepten çıktığı anda harcanmış hissi veriyor. Ancak geri kalan 3 kişi ise bozuk para ile yaptıkları alışverişlerde hiç para harcamamış gibi hissediyor.

TÜRK LİRASI (260)

“FAKİR HİSSEDİYORUM"

Sokaktaki vatandaşların da büyük çoğunluğu aynı düşüncede. Show Ana Haber’e konuşan bir vatandaş, “Bunlarla artık bir şeyler yapamadığımız için boş yere harcıyormuşuz gibi hissediyorum” dedi.

“Yükte ağır, pahada hafif” diyen bir başka vatandaş da cebinde bulunan bozuk paralardan daima kurtulmak istediğini dile getirdi.

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Mikrofon uzatılan diğer vatandaşların konuya ilişkin düşünceleri ise şöyle:
“Pek bir değeri kalmadı.”

“Fakir hissediyorum biraz. Hiçbir şey alamıyorum çünkü”

“Mesela bozuk para ile su alınca ‘tamam, suyu bedavaya aldım’ diyorum”
“Ben harcamış gibi hissediyorum. Cebimde ağırlık yapıyor. Onlar çıkıyor, güzel oluyor”

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Anahtar Kelimeler:
madeni para

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