Yumurta fiyatı ne kadar oldu? Ticaret Bakanlığı açıkladı! Yumurta fiyatları arttı mı? Yumurta fiyatlarına zam soruşturması

Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi ile ilgili adım atılmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldüğünü duyurmuştu. Ancak gıdalar arasında yumurtanın fiyatları dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı fiyatlardaki durum sonrası harekete geçti. Peki yumurta fiyatı ne kadar oldu?

YUMURTA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ticaret Bakanlığı son olarak yumurta fiyatlarında artışa gidildiği iddialarına yönelik soruşturma için müfettişlerini görevlendirdi. Bakanlıktan yapılmış olan açıklamada; 13 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde (ÖTV'ye tabi ürünlerden indirimli oranda KDV uygulananlar hariç) KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğine dikkat çekildi.

Ayrıca açıklamada düzenleme öncesinde bazı firmalarca yumurta satış fiyatlarında artışa gidilerek KDV indiriminin vatandaşlara olumlu etkisini ortadan kaldırmak maksadıyla kötü niyetli eylemlerde bulunulduğu hakkında şikayetlerin kamuoyuna yansıdığına işaret edildi.

Yine durumu incelemek üzere müfettişlerin görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bu itibarla, söz konusu iddianın üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler nezdinde incelenmesi ve varsa kötü niyetli uygulamaların tespit edilerek cezalandırılması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YUMURTA FİYATLARI ARTTI MI?

Yumurta fiyatlarına geçtiğimiz Cuma günü yapılan zam, KDV indiriminin etkisiz kalmasına neden oldu. 30'lu "L" boy yumurtanın kolisi cuma günü yapılan zammın ardından markette 36,5 TL'den 46 TL'ye yükseldi. Yüzde 7'lik KDV indirimine rağmen 42,90 TL ile raflarda satışa sunuldu.

Yumurtada yem maliyetinin yansıtılmasıyla geçen Cuma günü yapılan zam, yüzde 7’lik KDV indirimini etkisiz kıldı. Yumurtaya yapılmış olan son fiyat artışı KDV indiriminin öncesine denk gelmesi tüketicilerin de dikkatini çekti. 30’lu L boy yumurta cuma günü yapılan zammın ardından markette 36,5 liradan 46 liraya yükseldi. Yüzde 7’lik KDV indirimine rağmen 42,90 TL ile raflarda yer aldı. Dolayısıyla, yumurta fiyatı KDV indirimine rağmen 36,5 liradan 42,9 liraya yükselerek yüzde 17,5 zam görmüş oldu.

Üreticiler 3 Şubat’ta yumurtayı 95 kuruştan satarken, yemin kilogram maliyeti 5 lira 21 kuruştu. 15 Şubat itibarıyla yemin kilogram maliyeti 5 lira 67 kuruşa çıkınca, üretici 1,10 kuruşa yükseltti.

Yumurtaya yapılmış olan zammın maliyet kaynaklı olduğunu ve bir hafta geç tüketiciye yansıtıldığını ifade eden Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, “Tavuk yeminde kullanılan soya, ayçiçeği ve yağlı soya küspesinin fiyatının artmasından dolayı üreticiler maliyette zarardan çıkış için zam yapmak durumda kaldı. Üreticiler geçen haftalarda maliyetin altında satıyordu ve artık maliyet kıskacına girildiğinden dolayı zarardan çıkmak için geçen perşembe günü yeni fiyatlar belirlendi. Cuma günü raflara yansıyan yeni fiyat üreticinin zarardan çıkması için gerekliydi ve marketlerin kâr marjını da üstüne koyarak tüketicilere yansıtıldı” şeklinde konuştu.



