Yumurta fiyatlarında rekor artış! Sadece 4 haftada oldu

Yılın başından beri inişli çıkışlı bir grafik çizen yumurta piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Türkiye'nin önde gelen yumurta üretim merkezleri Afyonkarahisar ve Kayseri’den alınan güncel piyasa verileri, yumurta fiyatlarında dikkat çekici bir tırmanışa işaret ediyor

YÜZDE 61 ARTIŞ GÖSTERDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre; yılbaşından bu yana bir artan bir düşen yumurta fiyatları bu sefer yükseliş eğilimine girdi. Bölgesel jeopolitik riskler sebebiyle başta yem olmak üzere enerji, işçilik ve nakliye maliyetlerinde artış ürün fiyatlarına yansıyor.

Temmuz ayının ikinci yarısında yükselişe geçen üretici fiyatları son 4 haftada yaklaşık yüzde 61 artış gösterdi.

Üretici fiyatı mayıs ayında tanesi 4,10 liraya kadar yükselip üreticileri umutlandırırken, haziran ve temmuz aylarında yeniden düşüş eğilimine girmiş ve 2,80 liraya kadar düşmüştü. Ancak temmuzun ikinci yarısından itibaren Türkiye'nin önemli yumurta üretim merkezlerinden Afyonkarahisar ve Kayseri'de tüm ürün gruplarında fiyat artışları görüldü.

AFYONKARAHİSAR VE KAYSERİ'DE FİYAT ARTIŞLARI HIZ KAZANDI

Afyonkarahisar Başmakçı'da 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, dün yapılan 40 kuruşluk son artışla 4,10 liradan 4,50 liraya çıktı. Kayseri'de ise 13 Temmuz'da 2,80 lira olan duble yumurtanın tanesi, son yapılan 30 kuruşluk artışın ardından 4,05 liradan 4,35 liraya yükselmesi dikkat çekti.

Afyonkarahisar Başmakçı'da duble, eski ana, yeni ana ve yarka boylarında 40 kuruş, Piliç ve Kılavuz boyda ise 10 kuruş yükseliş göze çarptı.

Son fiyat artışı ile Afyonkarahisar Başmakçı’da duble yumurtanın tanesi 4.50, eski ananın 4.40, yeni ananın 4.30, yarkanın 4.10, pilicin 3,30, yarkanın da 2.90 liraya geldi. Aynı şekilde durum Kayseri’de de görüldü. Duble, eski ana, yeni ana boylarında 40 kuruş, yarkada 10 kuruş yükselirken, piliç ve kılavuz boyda fiyat durağan kaldı. Kayseri’de duble yumurtanın tanesi 4,35, eski ananın 4.20, yeni ananın 4.10, yarka’nın 3.60, piliç ve kılavuz fiyatları yerinde kaldı.

Üretici fiyatlarındaki artışın ise perakende fiyatlara şimdiden yansımadığı görüldü.

30 adet orta boy yumurtanın fiyatı marketlere ve markalara göre değişiklik göstermekle birlikte ortalama 170 ila 210 TL arasında satılıyor. Yumurta fiyatları boyuta (M, L, XL) ve organik ya da gezen tavuk tercihlerine göre artabilir.