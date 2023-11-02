Yumurta fiyatlarındaki oyun ortaya çıktı! Bölge bölge paylaşıp kartel oluşturmuşlar

En temel besinlerden biri olan yumurtada fiyat oyunu ortaya çıktı. Fiyatlar 2 yıl önce yükseldi daha da inmedi. Rekabet Kurulu yumurta üreticilerini mercek altına aldı. Yürütülen iki ayrı soruşturmada tam 98 milyon TL idari para cezası kesildi. Gerekçe ise bazı üreticilerin ortak hareket ederek fiyatları artırması ve kartel oluşturmasıydı.

26 FİRMAYA CEZA

Bölge paylaştılar, fiyatları belirlediler. Rekabet Kurulu'nun radarından kaçamayınca 98 milyon TL para cezasını ödemek zorunda kaldılar. 2 yıl önce Rekabet Kurulu yumurta fiyatlarındaki artış nedeniyle 34 yumurta üreticisi ve 13 yumurta üretici birliği hakkında soruşturma başlattı. O soruşturma sonucunda 26 firmaya para cezası kesildi.

FİYATLAR İL VE İLÇEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kanal D Haber'in haberine göre 2 sene öncesine kadar 2 katına kadar çıkan yumurta fiyatı il ve ilçeden ilçeye göre 10-15 TL farklılık gösteriyor. İstanbul Arnavutköy'de bir markette 30'luk yumurtanın fiyatı 90 TL, Bayrampaşa'da ise 30'luk yumurta 95 TL'den satılıyor. 30'luk yumurta üreticide 75 TL iken markette 95 TL'den satılıyor.





