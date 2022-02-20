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Yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: 'Yumurtada fahiş fiyat yok, zarar ediyoruz'

20.02.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Ticaret Bakanlığının KDV indirimi öncesinde yumurta fiyatlarının artmasına ilişkin müfettiş görevlendirmesini değerlendirerek, "Müfettişlerin görevlendirilmesini destekliyorum çünkü ben üretici olarak zarar ediyorum, yumurtayı anca maliyetine verebiliyorum. Fahiş fiyata satma durumum yok. Müfettişler bunu açığa çıkarır." dedi.

Yumurta fiyatlarıyla ilgili açıklama geldi: 'Yumurtada fahiş fiyat yok, zarar ediyoruz'

Afyon, AA muhabirine, yumurta fiyatlarındaki artış tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Piyasada yumurta fiyatlarıyla ilgili olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ve sektörün de bu algıya kurban gittiğini aktaran Afyon, "Bakanlık müfettişi bize zarar vermez, fayda sağlar. Müfettişlerin görevlendirilmesini destekliyorum çünkü ben üretici olarak zarar ediyorum, yumurtayı anca maliyetine verebiliyorum. Fahiş fiyata satma durumum yok. Bunu müfettişler açığa çıkarır. Sektör zarar ederken, 'kar ediyor' algısı yapmak haksızlıktır." diye konuştu.

Afyon, tüketiciyi yanıltıcı tarzdaki bazı ürünler nedeniyle bütün yumurtaların pahalı sanıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gerçek olmadığı halde 'gezen tavuk, organik yumurta' adı altındaki satışlar, ambalajı süslü yumurtalar var. Kar marjı yüksek marketler var. Ben de görüyorum, 10'lu yumurta 22 lira, 25 lira. 10 yumurtanın 22 lira, 25 liraya satılması fahiştir. Organik sertifikası doğruysa 'peki' derim. Çünkü alıcının rızası vardır, saygı duyarız ama benim 1 liraya satamadığım yumurtayı pahalı göstermek sektörüme yapılan haksızlıktır. Vatandaşımız aslında ucuz aldığı yumurtayı bile 'yumurta pahalı' iddiasına takılarak pahalı görüyor."

"YUMURTA FİYATINI ALICI TARAFI BELİRLER"

Üretimden kaynaklı maliyet artışlarıyla boğuştuklarına işaret eden Afyon, maliyet artışları ve zararına satışlar nedeniyle şubat ayı başında fiyat artışı talep ettiklerini ancak marketlerin bu taleplerini yerine getirmediğini söyledi. Afyon, marketlerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı KDV indirimi açıklamasından 2 gün önce alım fiyatını artırdığını belirterek, "15 gündür artış talebine kayıtsız kalan marketler, KDV'nin indirileceği açıklamasından 2 gün önce, alış fiyatını yükselttiğini açıklayıp, cuma günü raflarına zamlı fiyatı yansıtmışlardır, yani o günkü artışı marketler yaptı. Marketler 13-14 tedarikçiden alım yaptığı için, bu durumun genel üretici ile alakası yoktur. Bu zamma konu edilen büyük marketlerin uyguladığı, marketlerle tedarikçiler arasında uygulanan market alım fiyatının yükselmesidir. Bize göre bu bir tesadüf ancak marketlerin bilerek veya bilmeyerek yapıp yapmadığı konusunda bir şey diyemeyiz. Bu konunun 1500 yumurta üreticisiyle alakası yok. Üreticinin satış fiyatını yükseltme lüksü yok. Çünkü yumurta fiyatını alıcı tarafı belirler." değerlendirmesinde bulundu.

Afyon, yumurtanın tanesinin üreticiden çıkış maliyetinin ambalaj ve nakliyesiz 1 lira-1 lira15 kuruş civarında olduğunu belirtirken, marketlerde şu anda yumurtanın satış fiyatının ortalama 1 lira 35 kuruş olduğunu söyledi.

"ELİMİZ TAŞIN ALTINDA"

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin gıda ve perakende sektörüyle "Kazanan Türkiye" kampanyasına ilişkin gerçekleştirdiği toplantıyı da değerlendiren Afyon, şunları kaydetti:

"Üretim maliyetimiz korunduğu müddetçe sonuna kadar kampanyaya destek vereceğiz. Maliyetlerimiz yükselmediği müddetçe fiyatta artış beklemiyoruz ancak maliyet kıskacında çırpınıyoruz. Bunu toplantıda beyan ettim. Şu anda özel sektörün elinde lisanslı depolarda bulunan mısırın, ilgili bakanlıkların desteğiyle piyasaya açılmasını bekliyoruz. Biz üreticiler olarak elimizin taşın altında olduğunu, geçmişten beri zaten yapacağımız bir şey varsa yaptığımızı ve bundan sonra da yapmaya devam edeceğimizi belirttik."

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