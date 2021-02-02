FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yumurta üreticileri kafes sistemine yönelmeye başladı

Yumurta üreticileri kafes sistemine yönelmeye başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.02.2021 19:37 | Son Güncelleme

Yumurta tavukçuluğu yapan üreteciler artan yem maliyetlerini yem tüketimlerini azaltmak ve randımanı arttırmak için kafes yumurtacılığına yönelmeye başladı.

Yumurta üreticileri kafes sistemine yönelmeye başladı

Bursa ve ilçelerinin yanı sıra Yenişehir’deki yumurta üreticileri de kafes sistemine geçmeye başladı.

Kafes imalatçısı ve üretici Mehmet Özdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"YÜZDE 25 ORANINDA RANDIMAN ARTIYOR"

“Son günlerde yumurta tavuğu üreticilerimiz randımanlarını artırmak için kafes sistemlerine dönmeye başladı. Bununda birçok nedeni bulunuyor. Kafes sisteminde bakılan tavuklarda randıman şartların sağlandığı takdirde gezen tavuğa göre yüzde 25 oranında artarken maliyetler düşüyor üretici daha fazla kazanıyor. Aynı zamanda tavukların hastalıklardan korunması daha koyla oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklamaTarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

YEM MALİYETİ DÜŞÜYOR

Gezen bir tavuk günde ortalama 120 grama yakın yem yerken kafes sisteminde bu rakam 100 gramlara düşüyor. Gezen tavuk yemlikten yediği yemde de israf oluyor. Çünkü yemlerin dökülme oranı yüksek oluyor. Bu israf kafes sistemi ile ortadan kalkıyor. Şu anda birçok vilayette üretici artık kafes sistemine geçmeye başladı”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Bakan duyurdu! 8 Şubat'ta başlıyorBakan duyurdu! 8 Şubat'ta başlıyor
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu!Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler
Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler
72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı
72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu
Altın sert düştü!
Altın sert düştü!
7 milyonun üzerinde kişi başvurdu
7 milyonun üzerinde kişi başvurdu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
İBB toplantısında oy birliğiyle kabul edildi! Yüzde 44 zam
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Benzine indirim ne zaman gelecek?
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar? 2 Şubat Kapalıçarşı'da kapanışta altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın ne kadar?
Altında hareketlilik! İşte güncel fiyatlar
Konya-Karaman YHT Hattı'nda test sürüşleri 8 Şubat'ta başlıyor
Bakan duyurdu! 8 Şubat'ta başlıyor
Altın neden düşüyor? Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Düşüş sürecek mi? İşte çarpıcı 2021 altın yorumu
Altın neden düşüyor? Yükselecek mi, düşüş sürecek mi?
Gram altın için 400 TL tahmini! Dolardaki düşüş altını da düşürür mü? Şubat'ta altın alınır mı-satılır mı? Ne zaman altın alınır?
Gram altın için 400 TL tahmini
Ehliyet harcı ne kadar? 2021 Pasaport harçları ne kadar oldu? İşte 2021 ehliyet harç ücreti ve pasaport harcı
2021 ehliyet harcı ne kadar?
Bakan Elvan duyurdu! 7 milyonun üzerinde kişi başvurdu
7 milyonun üzerinde kişi başvurdu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.