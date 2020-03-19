Yumurta üreticilerinden 'stoğa gerek yok' mesajı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'de vatandaşların ihtiyacı olan yumurtayı fazlasıyla üretme kapasitesinin bulunduğunu belirterek, "81 milyon insanımız günlük 100 milyon yumurta tüketse bile biz tedarikini ve lojistiğini aksatmayız. Yumurtada stok yapılmasına gerek yok." dedi.

Afyon, AA muhabirine, birçok ülkede yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Türkiye'nin de mücadele yürüttüğünü hatırlattı.

Bu süreçte yumurta üreticilerinin gelişmeleri dikkatli ve temkinli bir şekilde takip ettiğini vurgulayan Afyon, üreticilerin yurt dışı bağlantılarını revize ettiklerini söyledi.

Afyon, Kovid-19'un en çok etkilendiği ülkelerden biri olan İran üzerinden transit geçişleri askıya aldıklarını ifade ederek, bu süreçte uygulamaya konulan tedbirlerden sektörün daha az etkilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Tedbirler dolayısıyla yumurta fiyatlarının üreticiler açısından zarar seviyesine inmesinden dolayı ticari ömrü dolan tavukları kesime gönderdikleri bilgisini veren Afyon, "Zararın boyutunu ve süresini kestiremediğimiz için önümüzdeki birkaç aylık sürede kestireceğimiz hayvanlarımızı da programa aldık. Bizim üretimimiz halkımızın günde en az 1 yumurta yemesine hesaplıdır. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek yumurtayı fazlasıyla üretebilme kapasitemiz var. 81 milyon insanımız günlük 100 milyon yumurta tüketse bile biz tedarikini ve lojistiğini aksatmayız. Yumurtada stok yapılmasına gerek yok." diye konuştu.