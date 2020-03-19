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Yumurta üreticilerinden 'stoğa gerek yok' mesajı

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 11:30 | Son Güncelleme

YUM-BİR Başkanı Afyon, "Vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek yumurtayı fazlasıyla üretebilme kapasitemiz var." dedi.

Yumurta üreticilerinden 'stoğa gerek yok' mesajı

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'de vatandaşların ihtiyacı olan yumurtayı fazlasıyla üretme kapasitesinin bulunduğunu belirterek, "81 milyon insanımız günlük 100 milyon yumurta tüketse bile biz tedarikini ve lojistiğini aksatmayız. Yumurtada stok yapılmasına gerek yok." dedi.

Afyon, AA muhabirine, birçok ülkede yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile Türkiye'nin de mücadele yürüttüğünü hatırlattı.

Bu süreçte yumurta üreticilerinin gelişmeleri dikkatli ve temkinli bir şekilde takip ettiğini vurgulayan Afyon, üreticilerin yurt dışı bağlantılarını revize ettiklerini söyledi.

Afyon, Kovid-19'un en çok etkilendiği ülkelerden biri olan İran üzerinden transit geçişleri askıya aldıklarını ifade ederek, bu süreçte uygulamaya konulan tedbirlerden sektörün daha az etkilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Tedbirler dolayısıyla yumurta fiyatlarının üreticiler açısından zarar seviyesine inmesinden dolayı ticari ömrü dolan tavukları kesime gönderdikleri bilgisini veren Afyon, "Zararın boyutunu ve süresini kestiremediğimiz için önümüzdeki birkaç aylık sürede kestireceğimiz hayvanlarımızı da programa aldık. Bizim üretimimiz halkımızın günde en az 1 yumurta yemesine hesaplıdır. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek yumurtayı fazlasıyla üretebilme kapasitemiz var. 81 milyon insanımız günlük 100 milyon yumurta tüketse bile biz tedarikini ve lojistiğini aksatmayız. Yumurtada stok yapılmasına gerek yok." diye konuştu.

Zarar gerekçesiyle daha fazla tavuk kesime gönderilmezse yumurta fiyatlarının yükselmeyeceğine dikkati çeken Afyon, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugünkü yem fiyatlarıyla yumurta maliyeti 'L' boyda adet başına 35 kuruştur. Son dönemde üretici çıkışı satış fiyatı 35 kuruşun altında. 30 adetli 'L' boy yumurta pazarda, bakkalda 12-13 lira, büyük marketlerde 14-15 lira ise makul fiyattır. Bu rakamın altında satılıyorsa üreticinin cebinden gidiyordur, üzerinde satılıyorsa aracıda kar marjı yüksektir."

"Yumurtada fırsatçılık istemiyoruz"

Yumurtanın bağışıklık sisteminin güçlenmesine etkisinin yetkililer ve uzmanlar tarafından ifade edildiğini vurgulayan Afyon, bu üründe fırsatçılık yapılmasını istemediklerini dile getirdi.

Afyon, ihtiyaç kadar yumurta alınması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ambalajında aldığımız yumurtaları ambalajını açarak, kutusunda, tüketim anına kadar yıkamadan, ısı dalgalanmasına maruz bırakmadan, 10 derece civarı sıcaklığa kadar, direkt güneş ışığından uzak tutarak, etiket tarihlerine dikkat ederek serin ortamda koruyabiliriz. Vatandaşlarımız hijyen açısından ambalajlı yumurtaları tercih etmeliler."

Afyon, stok edilemeyen satış fazlası yumurtalar için ihracat yollarının sağlık uygulama şartları dahilinde desteklenmesinin üreticilere ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
yumurta, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği,

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