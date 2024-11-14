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Yumurtaya 2 haftada peş peşe zam! Vatandaşlar isyan etti, bir yumurtanın fiyatı...

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
14.11.2024 22:44
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Temel gıdaların başında yer alan yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Zam oranı yüzde 30’u bulurken yumurtanın tanesi 8 TL'ye fırladı. Bir koli yumurtanın fiyatı 200 liradan 260 TL'ye çıktı. Peki bunun sebebi ne? Esnaf ne diyor? İşte detaylar...

Yumurtaya 2 haftada peş peşe zam! Vatandaşlar isyan etti, bir yumurtanın fiyatı...

Yumurta fiyatları durdurulamıyor! 30'lu yumurta 220-280 TL arasında değişiyor. Yumurtaya 2 haftada peş peşe zam geldi. Yumurtanın tanesi 8 TL'ye fırladı. Bir ailenin yumurta masrafı bakın ne kadara yükseldi! İşte detaylar...

TANESİ 8 TL OLDU!

Show TV'nin haberine göre; protein deposu, kahvaltı sofralarının olmazsa olmazı yumurtayı zam furyası vurdu! Okul sezonunun açılmasıyla yumurtaya talep arttı bu da zammın sebeplerinden bir tanesi oldu. Bu 4-5 gün içerisinde artan bir fiyat.

Temel gıdaların başında yer alan yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Zam oranı yüzde 30’u bulurken yumurtanın tanesi 8 TL'ye fırladı. Bir kilo yumurtanın fiyatı 200 liradan 260 TL'ye çıktı hal böyle olunca yumurtanın tanesi 8-9 lirayı buldu.

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Bir koli 10-15 gün gidiyor diyen vatandaş kolinin fiyatının 260 TL olduğunu duyunca "O kadar oldu mu?" tepkisini verdi.

DEVAMI GELEBİLİR!

Fiyat artışının nedenine fırsatçılık diyen de var kuş gribi diyen de var! Yumurta fiyatlarından tüketici kadar esnaf da dert yanıyor. Fiyatlarla ilgili konuşan esnaf, "Tavuk hastalığı gibi bahaneler sunuluyor. Bunun denetlenmesi gerekiyor." dedi.

Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” diyor.

4 KİŞİLİK AİLENİN YUMURTA MASRAFI 1040 TL!

4 kişilik bir aile ayda 120 yumurta tüketse sırf yumurta masrafı 1040 TL'yi buluyor. Çekirdek ailenin, öğrencinin, emeklinin temennisi bu fiyatların düşmesi....

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Anahtar Kelimeler:
yumurta fiyat gıda
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